Avrupa’nın kokain ağlarına finans sağlayan 'narkobanka' çökertildi

İspanya öncülüğünde yürütülen uluslararası operasyonda, büyük uyuşturucu örgütlerinin para transferlerini gerçekleştirdiği ve kokain sevkiyatlarını finanse ettiği öne sürülen kapsamlı bir yeraltı bankacılık ağı ortaya çıkarıldı.

İspanyol polisi, “narkobanka” olarak nitelendirilen yapılanmanın geleneksel bankacılık sisteminin dışında uluslararası para transferleri gerçekleştirdiğini, kripto para kullandığını ve suç gelirlerini akladığını açıkladı.

Operasyon kapsamında 14 şüphelinin İspanya’da, diğer şüphelilerin ise Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Hollanda ve İsveç’te yakalandığı bildirildi.

Toplam 21 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada 12 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.

Yakalananlar arasında Europol tarafından “yüksek değerli hedef” olarak nitelendirilen ve yeraltı bankacılık ağında kilit rol oynadığı düşünülen bir kişinin de bulunduğu açıklandı.

UYUŞTURUCU SEVKİYATLARINI FİNANSE EDİYORDU

İspanyol yetkililere göre yapılanma, büyük miktardaki parayı ülkeler arasında fiziki olarak taşımak yerine farklı ülkelerdeki aracılar üzerinden ödeme ve mahsuplaşma sistemi kullanıyordu.

Ağın, kokain sevkiyatlarının finansmanını sağladığı, suç gelirlerini farklı ülkelere aktardığı ve işlemlerin bir bölümünü kripto paralar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İspanya polisinin kara para aklamayla mücadele biriminden Başmüfettiş Encarna Ortega, söz konusu finansman ağı olmadan bu ölçekte uyuşturucu ticaretinin mümkün olmayacağını belirtti.

Operasyonun temeli, 2021 yılında İspanya açıklarında durdurulan “Nehir” adlı gemide 1 ton 835 kilogram kokain ele geçirilmesine dayanıyor.

Gemideki 9 mürettebatın yakalanmasının ardından tekne Gijón Limanı’na çekildi. Ancak geminin daha sonra battığı belirtildi.

Soruşturmada, geminin içinde gizlenmiş yaklaşık 1 ton 650 kilogramlık ikinci bir kokain partisinin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak batırıldığı öne sürüldü.

Araştırmacılar, suç örgütü üyelerinin daha sonra batık gemiye girerek saklanan uyuşturucuyu çıkardığını belirledi.

20 MİLYON EUROLUK MAL VARLIĞI

Soruşturmanın mali ayağında yaklaşık 20 milyon euro değerinde varlık tespit edildi, donduruldu veya el konuldu.

Yetkililer, 121 banka hesabında bulunan yaklaşık 2,3 milyon euroya, toplam değeri 14 milyon euroyu aşan 48 gayrimenkule ve 1,6 milyon eurodan fazla değere sahip lüks araçlara el konulduğunu açıkladı.

“DUBAİ BANKASI” NASIL ÇALIŞIYORDU?

Soruşturmanın merkezindeki yeraltı finans ağı, yetkililer tarafından “Dubai Bankası” olarak adlandırılıyor.

Europol’e göre sistem, suç örgütlerinin farklı ülkelerde çok kısa süre içerisinde büyük miktarlarda paraya erişmesini sağlıyordu. Para doğrudan sınırlar arasında taşınmak yerine aracılar, şirketler, banka hesapları, ticari işlemler ve farklı varlıklar üzerinden mahsuplaştırılıyordu.

Nakit teslimatlarında ise paranın doğru kişiye ulaştığını doğrulamak için banknotların seri numaraları gibi özel kodların kullanıldığı belirlendi.

Europol, operasyonun uluslararası uyuşturucu ticaretinin yalnızca sevkiyat ayağına değil, bu ticaretin sürmesini sağlayan finansal altyapıya da önemli bir darbe vurduğunu bildirdi.