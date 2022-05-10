Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 4,3 düştü
Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı 93,78 avrodan 89,75 avroya düştü. Böylelikle doğal gaz fiyatlarında yüzde 4,3 düşüş yaşandı.
Avrupa'da dün 93,78 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 4,3 düşerek 89,75 avroya geriledi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören haziran vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 91,25 avrodan açıldı. Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.38'de kapanışa göre yüzde 4,3 düşerek megavatsaat başına 89,75 avroya düştü.
Doğal gaz fiyatındaki düşüşte Polonya'dan Almanya'ya Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden giden gazdaki artış etkili oldu. Almanya sınırındaki Mallnow ölçüm noktasındaki akış 10 milyon 477 bin 253 kilovatsaate yükseldi.
Ayrıca, Rusya'nın Avrupa'daki ülkelere doğal gaz ödemelerini yaptırımları ihlal etmeden yapmaya devam edebileceklerine dair haberler fiyatların düşüşünü destekledi.
Video Haberler
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
- İki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var
- 28 işçi yemekten zehirlendi
- Yumurta pişirirken kendini yaktı
- Say'dan İmamoğlu eleştirisi: 'Gözümden düştü'
- Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup bıraktı
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- AKP'de tekme tokat kavga!
- Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi
- Mansimov'dan 'Sedat Peker' itirafı