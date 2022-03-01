Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları bugün yüzde 27 arttı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 Euro'dan açılmıştı.
Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 Euro'ya ulaştı.
Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükseldi.
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle tırmandı.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.
İlgili Haberler
- Gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Zeytinlik alanlar için şartlı karar!
- Elektrik üretimine doğalgaz zammı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Akar ile Rus mevkidaşı arasında kritik görüşme
- Erdoğan'dan kritik temas
- Ukrayna'ya AB adayı ülke statüsü veren karar onaylandı
- NATO'dan güvenlik garantileri istedi
- Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi
- Youtube, Sputnik ve RT'yi Avrupa'da erişime kapattı
- Kritik bölge hakkında Konaşenkov'dan açıklama
- Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya’ya destek
- Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı
- HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı