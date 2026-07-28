Avukatları davadan çekildi, kayıtlar açığa çıktı: Joe Biden yeniden tartışmaların odağında

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın, “Promise Me, Dad” adlı anı kitabının hazırlık sürecinde gölge yazar Mark Zwonitzer ile gerçekleştirdiği görüşmelerin kayıtları yayımlandı.

Kayıtlar, Biden’ın gizli belgeleri muhafaza etmesine ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Hur’un incelemesi sırasında elde edilmişti.

Biden’ın avukatları, ses kayıtlarının kamuoyuna açıklanmasını engellemek amacıyla aylar boyunca hukuki girişimlerde bulundu.

Ancak avukatlar, kayıtların yayımlanmasına karşı açılan davanın düşürülmesini cuma günü talep etti. Mahkeme de pazartesi günü bu talebi kabul etti.

Kayıtların açıklanması için Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında iki yılı aşkın süredir girişimde bulunan Mike Howell, kamuoyunun özel savcı Hur’un kararına dayanak oluşturan kayıt ve tutanakları inceleme hakkı bulunduğunu savundu.

Howell, daha önce muhafazakâr düşünce kuruluşu Heritage Foundation bünyesinde görev yapmış, daha sonra Oversight Project adlı oluşuma katılmıştı.

2 SAAT 45 DAKİKALIK KAYIT YAYIMLANDI

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, toplam 2 saat 45 dakikalık ses kaydının kamuoyuna açıldığını bildirdi.

Oversight Project tarafından yayımlanan kayıtlarda, Biden’ın 2016 ve 2017 yıllarında Zwonitzer ile gerçekleştirdiği görüşmeler yer aldı.

Kayıtlarda Biden’ın sık sık duraksadığı, bazı isimleri ve olayları hatırlamakta zorlandığı ve düşüncelerini aktarırken cümlelerini yarıda bıraktığı bölümler dikkati çekti.

Özel yetkili savcı Robert Hur, Biden’ın Barack Obama yönetiminde başkan yardımcılığı ve Delaware senatörlüğü yaptığı dönemlerden kalan gizli belgeleri muhafaza etmesini soruşturmuştu.

Hur, Biden’ın belgeleri bilerek sakladığının veya paylaştığının makul şüphenin ötesinde kanıtlanamayacağı sonucuna vararak ceza davası açılmasını önermemişti.

Hur, raporunda Biden’ın görüşmeler sırasında olayları hatırlamakta zorlandığını ve notlarını aktarırken güçlük çektiğini belirtmişti.

Raporda, Biden’ın bir jüri karşısında gizli belge yasalarını kasıtlı biçimde ihlal eden biri yerine “iyi niyetli, yaşlı ve hafızası zayıf bir kişi” olarak değerlendirilebileceği ifade edilmişti.

“BAZILARI GİZLİ OLABİLİR”

Yayımlanan kayıtlardan birinde Biden’ın, 2014 yılında Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda yapılan bir toplantıyı anlatırken Zwonitzer’i uyardığı duyuluyor.

Biden, aktardığı bazı bilgilerin gizli olabileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Belgelerin üzerinde gizlilik ibaresi bulunmadığını ancak içerikten emin olmadığını ifade ediyor.

24 Nisan 2017 tarihli bir görüşmede Biden’ın iki ekonomi danışmanının adını hatırlamakta zorlandığı görülüyor.

Biden, isimleri sürekli unuttuğunu ve bunları not etmesi gerektiğini söylerken, uzun bir duraksamanın ardından Zwonitzer danışmanlardan Alan Krueger’ın adını hatırlatıyor.

Aynı gün yapılan görüşmede Biden’ın, belirli bir tarihte nerede olduğunu hatırlamakta zorlandığı, daha sonra yaşamını yitiren bir asker için düzenlenen anma törenine katıldığını anımsadığı ancak askerin ismini hatırlayamadığı kayıtlara yansıyor.

LARRY SUMMERS GÖRÜŞMESİNİ DE HATIRLAYAMADI

Biden’ın eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ile yaptığı bir öğle yemeğinin tarihini hatırlamakta da güçlük çektiği görülüyor.

Biden, görüşmenin başkanlık seçimlerinde aday olmayı düşündüğü dönemde gerçekleştiğini belirterek Zwonitzer’den tarihi kendisine hatırlatmasını istiyor.

Beyaz Saray’daki eski çalışma arkadaşlarından Ron Klain ile yaptığı bir görüşmenin zamanını da hatırlayamadığını söyleyen Biden, düşünce akışının zaman zaman dağıldığını ifade ediyor.

Oversight Project yöneticileri, kayıtların yayımlanmasının ardından Hur’un Biden hakkında dava açmama kararının yeniden incelenmesi gerektiğini savundu.