Avustralya 14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak
Avustralya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına yenisini ekledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Avustralya, 14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak.
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Rusya'nın stratejik ve ekonomik öneme sahip 14 devlet teşebbüsüne mali yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Bakan Payne, yaptırım uygulanacak 14 kurum arasında, Kamaz, Sevmash, Rus Demiryolları ve United Shipbuilding gibi Kremlin için önemli kurumların yer aldığını duyurdu.
Avustralya hükümeti olarak uyguladıkları yaptırımlarla Rusya’nın ekonomisini güçlendirme kapasitesini engellediklerini dile getiren Bakan Payne, ‘‘Rus hükümeti için bu önemli gelir kaynaklarıyla yapılacak anlaşmaları engelleyerek Rusya üzerindeki baskıyı artırıyor ve Putin'in savaşını finanse etme kabiliyetini azaltıyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.
Avustralya hükümetinin, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Payne, ‘‘Rusya'yı askeri güçlerini Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz’’ dedi.
Avustralya, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aile üyeleri, her iki ülkeden üst düzey yöneticiler ve Rus oligarklar olmak üzere 600'e yakın kişiye yaptırım uyguluyor.
Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemleri de uygulamaya koyan Avustralya, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak Rusya ekonomisine ciddi zararlar vermeyi hedeflemişti.
Avustralya hükümeti ek olarak, Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 181 milyon Avustralya doları (137,6 milyon Amerikan doları) tutarında askeri ve insani yardımda bulundu.
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