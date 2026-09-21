Avustralya’da tarihi demografik kırılma: Ölümler doğumları geçecek

Avustralya Hazine Bakanlığı, ülkenin önümüzdeki 40 yıllık ekonomik ve demografik görünümünü ortaya koyan 2026 Kuşaklararası Raporu’nu yayımladı.

Raporda, azalan doğurganlık oranları, yavaşlayan göç ve yaşlanan nüfusun Avustralya’nın ekonomik yapısını önemli ölçüde değiştireceği belirtildi.

Hazine’nin tahminlerine göre ülke, 2060’lı yıllarda tarihinde ilk kez doğumlardan daha fazla ölümün gerçekleştiği bir döneme girecek. Avustralya böylece Japonya, Almanya ve Güney Kore gibi doğal nüfus artışının negatife döndüğü gelişmiş ekonomilere yaklaşacak.

Avustralya, düşük doğum oranlarının nüfus üzerindeki etkisini uzun yıllardır göç yoluyla dengeledi. Ancak net yurt dışı göçünün gerilemesi ve doğurganlığın düşmeye devam etmesiyle nüfus artış hızının önümüzdeki yıllarda belirgin biçimde yavaşlaması bekleniyor.

Hazine, Avustralya nüfusunun önümüzdeki 40 yılda yıllık ortalama yüzde 0,9 büyüyeceğini öngörüyor. Bu oran son 40 yıldaki yıllık ortalama yüzde 1,4’lük artışın oldukça altında bulunuyor.

Hazine Bakanı Jim Chalmers, raporun açıklanması sırasında yaptığı konuşmada, “İlk kez 2060’lı yıllarda ölümlerin doğumları geçmesi bekleniyor” dedi.

Chalmers, genç nüfustaki artışın da önceki tahminlerden çok daha düşük olacağını belirtti. 20 yaş altındaki nüfusun 2060’ların başına kadar yalnızca yüzde 10,4 artması beklenirken, 2023 tarihli önceki raporda bu oran yaklaşık yüzde 28 olarak öngörülmüştü.

85 YAŞ ÜZERİNDEKİ NÜFUS ÜÇ KATINA ÇIKACAK

Raporda dikkat çeken bir diğer değişim ise yaşlı nüfustaki hızlı artış oldu.

Avustralya’da 85 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısının 2066 yılına kadar üç katına çıkacağı tahmin ediliyor. Hükümete göre bu değişim özellikle sağlık, yaşlı bakımı ve sosyal hizmetler üzerindeki talebi artıracak.

Chalmers, yaşlanan nüfus nedeniyle gelecek 40 yıldaki yeni sağlık harcamalarının yaklaşık üçte birinin doğrudan demografik değişimden kaynaklanacağını bildirdi.

Sağlık ve sosyal yardım sektöründeki istihdamın son üç yılda yüzde 13 arttığını belirten Chalmers, bu alandaki çalışan sayısının gelecek 10 yılda yüzde 23 daha artmasının beklendiğini söyledi.

Yaşlanan nüfusun özellikle sağlık ve yaşlı bakım hizmetlerinde işgücü açığını büyütebileceği değerlendiriliyor.

Reuters’ın aktardığı rapora göre yaşlı nüfusun daha yoğun olduğu bölgelerde sağlık ve bakım çalışanı bulmak giderek zorlaşabilir. Söz konusu sektörlerin göçmen işgücüne önemli ölçüde bağımlı olması nedeniyle göç politikalarındaki değişikliklerin de işgücü arzı üzerinde etkili olması bekleniyor.

Hazine ise çalışma çağındaki nüfusun önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini ve göçün gerekli niteliklere sahip çalışanların sağlanmasında önemli bir rol oynamayı sürdüreceğini belirtiyor.

GÖÇ POLİTİKASI DA TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Demografik görünüm, ülkedeki göç tartışmalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Başbakan Anthony Albanese liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti geçen hafta göç kurallarını sıkılaştırdı. Reuters, kararın göçün keskin biçimde azaltılmasını savunan One Nation Partisi’ne yönelik desteğin yükseldiği bir siyasi ortamda alındığını aktardı.

Ancak Hazine’nin uzun vadeli projeksiyonları, göçün azalmasının aynı zamanda nüfus artışı ve özellikle sağlık ile bakım sektörlerindeki işgücü ihtiyacı açısından yeni sorunlar yaratabileceğine işaret ediyor.

Kuşaklararası Rapor yalnızca demografik değişime değil, Avustralya ekonomisini 2065-2066 dönemine kadar şekillendirmesi beklenen beş temel dönüşüme de dikkat çekti.

Hazine bu başlıkları yapay zeka devrimi, jeopolitik parçalanma, enerji dönüşümü, nüfusun yaşlanması ve bakım ekonomisi ile ekonominin hizmet sektörleri ağırlıklı bir yapıya dönüşmesi olarak sıraladı.

Hükümetin tahminlerine göre Avustralya ekonomisinin gelecek 40 yılda bugünkü büyüklüğünün iki katından fazlasına ulaşması, kişi başına gelirin ise 2065-2066 dönemine kadar yüzde 55 artması bekleniyor.

Buna karşın daha yavaş nüfus artışı, sağlık ve bakım harcamalarındaki yükseliş, konut maliyetleri ve yaşlanan nüfusun kamu bütçesi üzerindeki baskısı, ülkenin gelecek on yıllarda karşılaşacağı temel ekonomik sorunlar arasında gösteriliyor.