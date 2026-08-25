Avustralya’da Yapay zekâ ile üretilen şarkılara liste engeli

Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği (ARIA), yapay zekâ tarafından büyük ölçüde ya da tamamen oluşturulan şarkıların ülkenin resmi müzik listelerine alınmayacağını açıkladı.

Bu haftadan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, listelere girebilmek için eserlerin “önemli ölçüde insan yapımı” olması şartı aranacak.

ARIA, düzenlemenin müzikte insan yaratıcılığını ve sanatçı emeğini korumayı amaçladığını bildirdi.

Yeni kararın, Avustralyalı DJ Josh Fawaz’ın Madonna’nın “Like A Prayer” şarkısına yaptığı cover’ın yarattığı tartışmaların ardından gelmesi dikkat çekti.

Şarkı, ARIA dans single’ları listesinde zirveye çıkarken ülkenin genel müzik listesinde de ikinci sıraya kadar yükseldi.

Ticari radyo istasyonlarında sıkça çalınan eser, Spotify’da 48 milyondan fazla kez dinlendi.

Fawaz, gelen tepkilerin ardından şarkının künyesine üretken yapay zekâ kullanımına ilişkin bilgi ekledi.

İNSAN TARAFINDAN YAZILMASI VE SESLENDİRİLMESİ GEREKECEK

Yeni kurallarla birlikte yapay zekâ kullanımının tamamen yasaklanmadığı belirtildi.

ARIA’nın düzenlemesine göre yapay zekâ destekli araçlar kullanılabilecek ancak şarkının insanlar tarafından yazılması, ana vokalin ve temel enstrümanların insanlar tarafından icra edilmesi gerekecek.

Yapay zekâ; mastering işlemlerinde, davul makinelerinde ve Auto-Tune gibi teknolojilerde kullanılmaya devam edebilecek.

Sanatçılar, eserlerini liste değerlendirmesine sunduklarında yapay zekâ kullanıp kullanmadıklarını bildirmek zorunda olacak.

Bir şarkının daha sonra büyük ölçüde yapay zekâ tarafından üretildiğinin ortaya çıkması halinde ARIA, liste sıralamasını geriye dönük olarak değiştirebilecek.

Eserin bir numaraya yükselmiş olması durumunda ise sanatçıdan zirve başarısı nedeniyle verilen ödüllerin iadesi de istenebilecek.

Sanatçılar ve temsilcileri, listeden çıkarılma kararlarına itiraz edebilecek.

“İNSAN SANATINI KORUMAK İSTİYORUZ”

ARIA Üst Yöneticisi Annabelle Herd, Avustralyalı sanatçıların tarihin en yoğun ve rekabetçi müzik piyasalarından birinde dikkat çekmeye çalıştığını belirtti.

Herd, yapay zekâ araçlarının sanatçılar tarafından halihazırda kullanıldığını ve listelerin bu teknolojilere uyum sağlayabileceğini ancak tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulan eserlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Herd, lisanssız yapay zekâ çıktılarının ödüllendirilmesinin kayıtlı müzik sektörünün temelini zayıflatacağını savundu.

Avustralya’nın kararı, yapay zekâ ile üretilen müziklere ilişkin dünya genelinde artan tartışmaların ardından geldi.

Bu yıl İsveç’te yapay zekâ tarafından oluşturulan bir şarkı resmi müzik listelerinden çıkarılmıştı.

Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu (IFPI) de temmuz ayında Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya’daki resmi müzik listelerinde uygulanmak üzere yapay zekâ kullanımına ilişkin yeni ilkelerin devreye alınacağını açıklamıştı.

Avustralya’daki güncellenmiş düzenleme ayrıca dinlenme sayılarında veya liste sıralamalarında manipülasyon şüphesi bulunan eserlerin de kapsam dışı bırakılmasını öngörüyor.

SANATÇILARDAN KARARA DESTEK

Yeni düzenlemeye destek veren isimler arasında Avustralyalı elektronik müzik grubu Peking Duk da bulunuyor.

Grup, geçen ay 2014 tarihli “High” adlı şarkısının yapay zekâ destekli yeni bir versiyonunu sosyal medyada paylaşmıştı.

Grup üyesi Adam Hyde, yapay zekâ tarafından üretilen müziğin insan deneyimini sanatın dışına ittiğini savundu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de temmuz ayında ülkenin yaratıcı sektörlerini yapay zekânın olası zararlarına karşı güçlü biçimde koruyacaklarını açıklamıştı.

Albanese, yazarların ve müzisyenlerin eserlerinin yapay zekâ sistemlerinin eğitiminde kullanılıp kullanılmayacağına kendilerinin karar verebilmesi gerektiğini belirtmişti.