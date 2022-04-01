Avustralya'nın genetik çeşitliliğe sahip koalası yerel popülasyonu kurtaracak
Yaşayan Koala Genom Bankası pilot programından araştırmacılara göre, genetik çeşitliliğe sahip bir koala, Avustralya'nın doğu sahilindeki nesli tükenme tehlikesi altındaki koala kolonilerinin kaderini değiştirebilir.
Queensland Üniversitesi'nin önderliğinde yürütülen pilot program kapsamında yetiştirilen ilk koala olan Jagger, Salı günü kamuoyuna tanıtıldı.
Bu koala, uzun vadede popülasyonun genetik çeşitliliğini geliştireceği umuduyla Gold Coast'ta bulunan koruma parkındaki bir koloniye salındı.
Araştırmacılar, yeni bir vahşi popülasyona giren Jagger'ın, popülasyona yeni genetik özellikler kazandıracağını ve araştırmacıların korumaya çalıştığı popülasyonun genetik karakterinin geliştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.
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