Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen oyunu kullandı

09 Ekim 2022 Pazar, 13:03

Avusturya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, oyunu kullandı.

Van der Bellen, başkentin 3’üncü bölgesindeki bir ilkokulda eşi Doris Schmidauer ile oy verdi.

Oy kullanma işlemi öncesi ve sonrasında açıklamalarda bulunan Van der Bellen, seçimlerin demokrasiler için bayram günleri olduğunu belirterek her oyun önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Van der Bellen, kendisi dahil 7 adayın seçime girdiğini, 6 rakibinin bulduğunu, seçim yarışının her yönüyle heyecanlı ve güzel geçtiğini, her adayın kendi yöntem ve yönelişiyle seçmenleri ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

SEÇİMİ İLK TURDA KAZANMA VURGUSU

Kamuoyu yoklamalarına göre ilk turda seçimi kazanması beklenen Van der Bellen, "Tabii ki bugün net bir sonuç elde edersek hem bizim için hem de Avusturya için güzel olur. Böylelikle hem Avusturya hem de Avrupa'yı ilgilendiren farklı alanlardaki çeşitli krizlere daha iyi odaklanabiliriz" dedi.

Sandıktan çıkacak sonuca saygı gösterdiğini ifade eden Van der Bellen, bugünkü ilk turda yüzde 50’nin üzerinde bir oya ulaşılamazsa, 6 Kasım’da ikinci tur seçime gidileceğini, demokrasinin bu şekilde işlediğini dile getirdi.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da 6 milyon 400 bine yakın seçmen bulunuyor.