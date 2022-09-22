Avusturya'dan AB'ye red: Rusya'ya yönelik doğal gaz yaptırımlarını onaylamayacağız

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:16

Avusturya Dışişleri Bakanı Aleksander Schallenberg, ülkesinin, Rusya'ya karşı doğal gaz yaptırımlarına yönelik tekliflere net bir şekilde "hayır" diyeceğini duyurdu.

Aleksander Schallenberg, Rusya'ya yönelik halihazırda kabul edilen AB yaptırım paketlerinin "kapsamlı" olduğunu söyledi.

Schallenberg, ülkesinin, "savaşa sürüklenmemesini" sağlamak için uygun adımlar atacağını bildirdi.

Schallenberg ayrıca, "AB'nin, Rusya'ya yönelik adımları şimdiye kadar doğruydu, bu adımları takip etmeye devam etmemiz gerekir" dedi.

'YAPTIRIMLARDAKİ BOŞLUKLARIN KAPATILMASINI DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Aleksander Schallenberg, yaptırımlara değinerek, "Geçmişte Rusya'ya karşı yaptırımların sıkılaştırılma konusunu kapalı kapılar ardında tartışmamız gerektiğini söylemiştim, fakat zaten altı büyük ölçekli yaptırım paketini kabul ettik ve şimdi bu yaptırımlardaki boşlukların kapatılmasını düşünebiliriz" dedi.

Schallenberg, "Ancak doğal gaz ile ilgili olarak başta enerji sektöründe olmak üzere atılacak diğer adımlarda Avusturya'dan net bir "hayır" cevabı gelecek. Halihazırda kabul edilen yaptırım paketleri kapsamlıdır" diye konuştu.