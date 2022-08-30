Avusturya'dan vize yasağına karşı red: Ruslarla son bağları da tamamen kesecektir
Avusturya, Rus vatandaşlarına yönelik toptan bir vize yasağının Rus sivil toplum kuruluşlarıyla son bağların da kopartılmasına yol açacağını duyurdu.
Avusturya Dışişleri Bakanı Aleksander Schallenberg, son günlerde Avrupa Birliği (AB) içinde tartışmalara yol açan Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aleksander Schallenberg, Moskova yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarına ilişkin ciddi oranda sansür uyguladığını ifade ederek, böyle kritik bir süreçte vize yasağının Kremlin'in propagandasına hizmet edeceğini dile getirdi.
'VİZE YASAĞI RUSYA'YA YARAR'
Schallenberg, vize konusunda toptancı bir yaklaşımın doğru olmayacağını kaydederek, "Rus vatandaşlarına yönelik toptancı bir vize yasağı, Rus sivil toplumuyla son bağları da tamamen kesecektir" dedi.
Schallenberg ayrıca, Kremlin'e yönelik eleştirel yaklaşım içindekilere Batı’nın kapılarını kapatmasının doğru olmayacağını belirterek, bunun Moskova yönetiminin hamasi söylemini alevlendireceğini sözlerine ekledi.
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