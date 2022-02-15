Aynı anda 14 kadınla evlendi, hepsini dolandırınca tutuklandı
Çok eşliliğe karşı katı yaptırımları olan Hindistan'da bir adam, aynı anda 14 kadınla evlenerek paralarıyla kaçmasının öğrenilmesinin ardından tutuklandı.
Fotoğraf: India Today
Hindistan'ın Odisha eyaletinde Bibhu Prakash Swain adında 64 yaşındaki bir adam, 2002'den 2020 yılına kadar ülkenin 7 farklı eyaletinde yaşayan 14 kadınla evlendiğinin ortaya çıkması sonrasında tutuklandı.
Yerel basın çıkan haberlere göre 14 kadın da durumdan haberdar değildi.
EVLİLİK KANUNU'NU İHLAL ETTİ
Polis, Swain'i çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı.
Swain hakkındaki detayları paylaşan Bhubaneshwar Emniyeti Komiser Yardımcısı Umashankar Dash, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadelerini kullandı.
Sputnik'in aktardığına göre, evlilik sitelerinde hedef olan kadınlardan çoğunun ya geç evlendikleri ya da boşandıklarını söyleyen Dash, "Bu kadın profilleri, yüksek eğitimli olduklarını ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde olduklarını söylüyorlar" dedi.
DİĞER EVLİLİKLERİNİ ÖĞRENİNCE ŞİKAYET ETTİ
Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu.
Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi.
Polis, zanlının kendisini doktor, avukat veya doktor olarak tanıttığını ekledi.
Hindistan'da yaşanan olay hakkında ünlü mace?acı ve yaza? Giacomo Casanova'ya atıf yapılıyor.
Asıl adı Giovanni Giacomo olan, 1725'te Venedik'te doğan ve 1798'de Dux Bohemia'da ölen ünlü gezgin ve yazar Casanova, 'çapkınlık' hikayelerinin maskotu olarak öne çıkıyor.
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