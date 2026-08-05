Azerbaycan'dan Filistin Büyükelçiliği'ne mali destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, söz konusu protokol Azerbaycan ile Filistin dışişleri bakanlıkları arasında imzalandı ve Filistin'in Bakü'deki diplomatik misyonuna sağlanacak mali desteğin hukuki çerçevesini oluşturuyor.

Protokol, 10 Temmuz'da Bakü'de imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, protokolün yürürlüğe girmesi için ülke içindeki tüm yasal prosedürlerin tamamlandığını Filistin hükümetine resmen bildirecek.

AZERBAYCAN-FİLİSTİN İLİŞKİLERİ

Azerbaycan ile Filistin arasındaki diplomatik ilişkiler 1992 yılında kuruldu. Bakü yönetimi, bugüne kadar Filistin halkına milyonlarca dolarlık insani ve mali destek sağlarken, Filistin de uluslararası platformlarda Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdi. İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle insani yardım ve diplomatik iş birliği alanlarında gelişmeye devam ediyor.

BAKÜ'NÜN DİPLOMATİK POZİSYONU

Azerbaycan, İsrail ile yakın ekonomik ve stratejik ilişkilere sahip olmasına rağmen, Filistin konusunda Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözümü desteklediğini her fırsatta dile getiriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bağımsız Filistin devletinin Doğu Kudüs başkent olacak şekilde kurulmasını desteklediklerini ve Filistin'e insani yardımların süreceğini birçok kez vurguladı.

Bakü'nün Filistin'in Azerbaycan'daki diplomatik temsilciliğine mali destek vermesi ilk kez gerçekleşmiyor. Benzer nitelikte bir mali ve teknik destek anlaşması 2011 yılında da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onaylanmıştı. Son protokol ise Filistin Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine yönelik desteğin devam ettiğini gösteren yeni bir hukuki düzenleme niteliği taşıyor.