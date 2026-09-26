Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, KKTC’li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili temasların yanı sıra çok taraflı platformlarda sürdürülen diyalog ele alındı.

KKTC’NİN STATÜSÜ GÜNDEMDE

Görüşmede, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki (TDT) gözlemci statüsünün önemine dikkat çekildi.

Bakanlar, Türk dünyası içerisindeki çok taraflı koordinasyonun ve ortak girişimlerin genişletilmesinin önemini vurguladı. Yaklaşan TDT Zirvesi’ne yönelik hazırlık çalışmaları da görüşmede ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Bayramov ve Ertuğruloğlu ayrıca iki tarafı ilgilendiren bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BAKÜ-LEFKOŞA HATTINDA YOĞUN TRAFİK

Azerbaycan ile KKTC arasındaki siyasi temaslar son yıllarda belirgin biçimde üst düzeye taşındı.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na dahil edilmesini destekleyen Bakü yönetimi, Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki görüşmelerin yanı sıra parlamentolar ve hükümetler arasındaki temasları da artırdı.

Nisan 2026’da Bakü’de Azerbaycan, Türkiye ve KKTC parlamentolarının dostluk grupları üçüncü kez bir araya gelirken, aynı ay Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Antalya’da görüştü.

Aliyev görüşmede Azerbaycan’ın KKTC’nin yanında olduğunu ve bu desteğin gelecekte de süreceğini vurguladı. Haziran ayında ise Bakü’de KKTC Kültür Günü düzenlendi.

2022’DE GÖZLEMCİ ÜYE OLDU

İlişkiler açısından önemli dönüm noktalarından biri, 11 Kasım 2022’de Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde KKTC’ye gözlemci statüsü verilmesi oldu. TDT’nin resmi kayıtlarına göre KKTC, bu kararla teşkilatın gözlemcileri arasına katıldı.

TDT, daha sonra bu adımın Kıbrıs Türklerine Türk dünyasının dayanışmasını göstermenin yanı sıra KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve temaslarını artırmasına imkân sağladığını belirtti. KKTC de gözlemci statüsüyle TDT çatısı altında gerçekleştirilen çeşitli toplantı ve temaslarda yer almaya başladı.

“KKTC TÜRK DÜNYASININ BİR PARÇASI”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’nün KKTC’ye desteğini son yıllarda yaptığı açıklamalarda açık biçimde dile getirdi. Aliyev, Haziran 2024’te Azerbaycan’ın KKTC’nin TDT’de gözlemci olması için “aktif diplomatik çaba” yürüttüğünü belirterek, KKTC’nin gelecekte teşkilatın tam üyesi olmasını da desteklediklerini söyledi.

Aliyev, “KKTC tarih açısından Türk dünyasının bir parçasıdır. Orada yaşayan Türkler bizim kardeşlerimizdir” ifadelerini kullandı. Aliyev’in KKTC’ye destek mesajları sonraki temaslarda da devam etti; Ekim 2025’te dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Nisan 2026’da ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a Azerbaycan’ın desteğinin süreceğini bildirdi.