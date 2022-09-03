Azerbaycan duyurdu: Ermenistan son 24 saat içinde 19 kez ateş açtı
Ermenistan'ın, son 24 saat içinde Azerbaycan ordusu mevzilerine 19 kez ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Azerbaycan ordusu mevzilerine Ermeni silahlı birliklerince 19 kez ateş açıldığını bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınırın Kelbecer ve Laçın illeri istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ve Karakilise illerindeki Ermenistan mevzilerinden belirli aralıklarla 16 kez ateş altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca Azerbaycan ordusunun mevzilerine 3 kez ateş edildiği bildirildi.
Azerbaycan ordusunda personel ve ekipman kaybı olmadığı vurgulanan açıklamada, açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ifade edildi.
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