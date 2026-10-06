Babülmendep Boğazı hattında çatışmalar tırmandı: Husiler geriledi, hükümet güçleri ilerledi

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin, Babülmendep Boğazı çevresindeki kıyı hattında hızlı bir ilerleme kaydederek Moha kentine kadar ulaştığı bildirildi. Hükümet kaynakları, Husilerin geçen ay ele geçirdiği bölgelerin büyük bölümünden çıkarıldığını öne sürdü.

İran destekli Husiler ise gelişmelerin ardından Suudi Arabistan’daki kritik noktalara saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Husiler; Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Rabig’deki Aramco rafinerisi, Abha Uluslararası Havalimanı ve Hamis Muşayt Askeri Üssü’nü hedef aldıklarını iddia etti.

Söz konusu saldırıların gerçekleşip gerçekleşmediği bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. Suudi Arabistan yönetimi ve Aramco da konuya ilişkin ilk aşamada açıklama yapmadı.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçlerin, Suudi Arabistan’ın yoğun hava saldırılarının desteğiyle pazartesi günü Moha’nın dış mahallelerine kadar ilerlediği bildirildi.

Reuters’a konuşan dört hükümet kaynağı, Husi savaşçıların kıyı hattından çekilerek yüksek kesimlere yöneldiğini belirtti. Yemen Savunma Bakanlığı ise Moha’nın hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Sahadaki gelişmelerin bağımsız biçimde doğrulanması halinde, Husilerin Kızıldeniz’deki kritik petrol ve ticaret güzergâhlarından biri üzerindeki baskısının azalabileceği değerlendiriliyor. Ancak Husilerin farklı bölgelerden insansız hava araçlarıyla gemileri hedef alma kapasitesini sürdürebileceği belirtiliyor.

BABÜLMENDEP İÇİN ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Yemen’de uzun süredir düşük yoğunlukta devam eden iç savaş, ABD ile İran arasındaki çatışmanın bölgeye yayılmasıyla birlikte son haftalarda yeniden şiddetlendi.

Husilerin Babülmendep Boğazı üzerindeki kontrolünü artırmaya çalıştığı, aynı zamanda Suudi Arabistan’daki kentlere ve altyapı tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği bildiriliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da pazartesi günü Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinde deniz unsurlarının katıldığı bir askeri operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hükümet güçleri daha önce Babülmendep’in girişindeki Zübab bölgesinde bulunan bir hava pistinin de aralarında olduğu stratejik noktaları ele geçirmişti. Husilerin söz konusu bölgeyi geçen ay kontrol altına alması enerji piyasalarında endişeye yol açmıştı.

Kıyı hattında gerileyen Husilerin ülkenin üçüncü büyük kenti Taiz çevresinde ise ilerleme kaydettiği bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı beş askeri kaynak, Husilerin dağlık bölgedeki bazı yolların kontrolünü ele geçirerek hükümet güçlerinin Taiz’deki hareket alanını daralttığını söyledi. Bir hükümet kaynağı ise yolun tamamen kesildiği iddiasını reddetti.

Husilere bağlı bir haber ajansı da grubun Taiz vilayetindeki El-Mevasit bölgesinde hükümet güçlerini geri püskürttüğünü ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin evinin bulunduğu bölgeye kadar ilerlediğini ileri sürdü.

Hükümet kaynaklarına göre 500 binden fazla kişinin yaşadığı Taiz kentinin çevresindeki Husi baskısı giderek artıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ HAVA SAHASINI DA TEHDİT ETTİLER

Husiler ayrıca Suudi Arabistan hava sahasındaki hava trafiğini hedef alabilecekleri tehdidinde bulundu.

Çatışmaların tırmanması üzerine Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın taraf olduğu Mekke Paktı kapsamında Riyad’da acil toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, taraf ülkelerin Husilerin saldırıları karşısında ortak hareket etme konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Bin Selman, toplantıda üç ülkenin Husilerin “Suudi Arabistan Krallığı ve kutsal bölgelere yönelik menfur saldırıları” karşısındaki dayanışma ve birliklerinin bir kez daha teyit edildiğini belirtti.

Suudi Bakan, saldırılara karşı ortak savunma mekanizmalarının devreye alınmasına yönelik kararların da toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğunu aktardı.

Prens Halid bin Selman, Mekke İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin saldırılara karşı ortak hareket edilmesi konusunda uzlaştığını açıkladı.

Bin Selman, komitenin “saldırılara ve bu saldırılardan sorumlu olan herkese karşı İttifak çerçevesinde kolektif caydırıcılık önlemlerinin devreye sokulması” konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Ağustos ayında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edilmesini öngörüyor.

184 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Yeniden şiddetlenen çatışmalar, halihazırda ağır bir insani kriz yaşayan Yemen’de koşulları daha da kötüleştirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), savaşın yeniden başlamasından bu yana yaklaşık 184 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Yemen’in uluslararası alanda tanınan Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise pazar günü yaptığı açıklamada, Husilere karşı mücadelenin “ülke milislerin kontrolünden kurtarılana kadar” sürdürüleceğini söyledi.

Suudi Arabistan da Babülmendep çevresindeki Yemen hükümet güçlerine hava desteği sağlamak amacıyla yüzlerce hedefi vurduğunu açıkladı.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı ise Sana vilayetinin Sanhan ve Savan bölgelerine düzenlenen saldırılarda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, yedi kişinin yaralandığını bildirdi.