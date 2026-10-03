BAE Başsavcılığı'ndan ilk rapor: Flydubai'de 'terör' şüphesi! Saldırgan pilotla ilgili flaş iddialar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçuşunda yaşanan ve uçağın Suudi Arabistan'a acil iniş yapmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturmanın ilk bulgularını açıkladı.

BAE Başsavcısı, Müsteşar Dr. Hamad Saif Al Shamsi, soruşturmanın yardımcı pilotun uçuş sırasında “terör eylemi gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini” ortaya koyduğunu bildirdi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın aktardığı açıklamaya göre yardımcı pilot, planını uçuş sırasında uygulamaya koyarak kokpitte kaptan pilota saldırdı.

"ACİL DURUM BALTASIYLA SALDIRDI"

Başsavcılığın açıklamasına göre yardımcı pilot, kokpitte bulunan acil durum baltasını kullanarak kaptan pilota saldırdı ve ardından uçağın kumandalarını ele geçirmeye çalıştı.

BAE Başsavcılığı, olayın tüm koşullarının, saldırının arkasındaki nedenlerin ve olası bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma kapsamında teknik incelemelerin yanı sıra maddi ve dijital delillerin incelenmesine devam edildiği, nihai sonuçların işlemler tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

YARDIMCI PİLOT HAKKINDA YENİ İDDİALAR

Olayın ardından yardımcı pilotun geçmişine ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.

İngiliz Metro gazetesinin aktardığına göre, uçağı kaçırmaya ve kasten düşürmeye çalıştığından şüphelenilen yardımcı pilot, 29 yaşındaki Umman vatandaşı Humam Al Hammami.

Metro'nun haberine göre Al Hammami, İngiltere'deki Buckinghamshire New University'de uzaktan eğitim yoluyla havacılık yönetimi eğitimi aldı ve 2023 yılında mezun oldu.

İngiliz gazetesi ayrıca Al Hammami'nin daha önce güvenlik gerekçeleriyle Umman'da çalışmasının engellendiğini bildirdi.

ABD merkezli ABC News ise Al Hammami'nin 2024 yılında ülkesinin ulusal hava yolu şirketinde eğitim gördüğünü, aşırılıkçı düşüncelerinin tespit edilmesinin ardından idari bir göreve geçirildiğini öne sürdü.

Söz konusu bilgiler BAE Başsavcılığı'nın açıkladığı soruşturma bulguları arasında yer almadı.

KİMDEN ETKİLENDİ?

Al Arabiya'nın Washington Büro Müdürü'ne konuşan konuya yakın bir kaynak da Al Hammami'nin daha önce Suriye'de bulunduğu dönemde radikal fikirlerden etkilendiğini öne sürdü.

Kaynaklara göre Umman makamları, Al Hammami'nin radikal görüşlere sahip olduğunu değerlendirmeleri nedeniyle uçuş yapmasını yasakladı. Al Hammami'nin bunun ardından Umman'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği ileri sürüldü.

BAE makamları ise saldırının motivasyonu ve şüphelinin olası bağlantıları konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

UÇAKTA NELER OLDU?

İlk bilgilere göre olay, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü Dubai'den Tel Aviv'e giden FZ1073 sefer sayılı uçuşta meydana geldi.

Al Arabiya'nın aktardığı bilgilere göre yardımcı pilotun kaptan pilota saldırmasının ardından uçak ani ve sert bir irtifa kaybına girdi.

Uçakta görev dışında yolculuk eden iki pilot müdahaleye katıldı. Pilotların, saldırıya uğrayan Hint kaptan Sumit Machar'a uçağın kontrolünü yeniden kazanmasında yardımcı olduğu bildirildi.

Yolcular ve kabin ekibi de yardımcı pilotun etkisiz hale getirilmesine müdahale etti.

Uçakta yolcu olarak bulunan Flydubai pilotlarından biri daha sonra kokpite geçerek uçağın kontrolünün sağlanmasına yardımcı oldu. Uçak Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebük Havalimanı'na güvenli şekilde indirildi.

Suudi yetkililer tarafından gözaltına alınan Al Hammami, perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildi.