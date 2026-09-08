BAE'den Netanyahu'ya 7 Ekim'den önce Hamas uyarısı iddiası

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan (MBZ), Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Haberde, görüşmenin içeriğini bildiği belirtilen üç üst düzey yabancı kaynağa dayandırılan bilgilere göre MBZ'nin, dönemin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'e karşı 'büyük bir operasyon' hazırlığında olduğunu Netanyahu'ya ilettiği öne sürüldü.

Yaklaşık 45 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede BAE liderinin, olası bir saldırının büyük can kaybına yol açabileceği, bölgesel istikrarı bozabileceği ve İbrahim Anlaşmaları'nı tehlikeye atabileceği yönündeki endişelerini aktardığı iddia edildi.

"HABERDAR EDİLMEDİK"

Haaretz'e göre Netanyahu ise Hamas'ın esas olarak Batı Şeria'da harekete geçmeyi planladığını düşündüğünü söyledi ve İsrail'in her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu belirtti.

Haberde dikkat çeken bir başka iddia ise Netanyahu'nun söz konusu görüşmeyi daha sonraki güvenlik toplantılarında gündeme getirmediği yönünde oldu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Haaretz'e yaptıkları açıklamada BAE liderinden geldiği öne sürülen bu uyarıdan haberdar edilmediklerini söyledi.

İddialara göre, uyarının kaynağı hem Hamas hem de İsrailli güvenlik yetkilileriyle temasları bulunan Filistinli bir aracıydı.

Sinvar'ın Eylül 2023'te bu aracı üzerinden bir 'zilzal', yani 'deprem' hazırlığında olduğunu bildirdiği; daha sonra planladığı eylemi 'tüm sürprizlerin anası' ve 'korkunç bir operasyon' ifadeleriyle tanımladığı öne sürüldü.

Söz konusu bilginin BAE yönetimine ve 15 Eylül'de İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e ulaştırıldığı belirtildi.

Habere göre Şin Bet Direktörü Ronen Bar, Sinvar'ın mesajı hakkında Netanyahu'ya bilgi verdi. İki gün sonra yapılan güvenlik değerlendirmesinde Bar'ın, İsrail'in 'çatışma rotasında' bulunduğunu söylediği ve Gazze ile Batı Şeria'da yaklaşan Yahudi bayramları öncesinde ya güçlü bir saldırı gerçekleştirilmesini ya da savunma tedbirlerinin artırılmasını önerdiği aktarıldı.

Ancak toplantı sonunda herhangi bir karar alınmadığı öne sürüldü.

MISIR'DAN DA BENZER UYARI

Haaretz, BAE yönetiminin İsrail'in istihbarata yeterli karşılık vermediğini düşünmesi üzerine MBZ'nin Netanyahu'yla doğrudan iletişim kurmaya karar verdiğini yazdı.

Araştırmada ayrıca dönemin Mısır Genel İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de aynı dönemde Netanyahu'yla temas kurarak Hamas'ın 'alışılmadık ve korkunç bir operasyon' hazırlığında olduğu yönünde uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Netanyahu'nun ise Gazze'deki durumun kontrol altında olduğunu ve İsrail'in dikkatini ve askeri yığınağını Batı Şeria'ya yoğunlaştırdığını söylediği ileri sürüldü.

Habere göre Netanyahu, 1 Ekim'de Gazze ve Hamas konusunda yapılan başka bir toplantıda da BAE ve Mısır'dan geldiği iddia edilen uyarılardan söz etmedi.

NETANYAHU'DAN YALANLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Haaretz'in iddialarını kesin bir dille reddetti.

Açıklamada, "Bu tamamen yalan. Başbakan Netanyahu söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüşmedi ve kendisinden herhangi bir uyarı almadı" denildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in ise Haaretz'in yorum talebine yanıt vermediği belirtildi.

BENNETT: "HABER DOĞRU"

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise iddialara destek verdi. Bennett, 103FM'e yaptığı açıklamada haberin doğru olduğunu bildiğini söyledi.

Bennett, Muhammed bin Zayid'in Netanyahu'yu Sinvar'ın bir operasyon hazırlığında olduğu konusunda uyardığını, Mısır istihbaratının başındaki Abbas Kamil'in de saldırıdan günler önce benzer bir uyarıda bulunduğunu savundu.

Netanyahu'yu 7 Ekim felaketine giden süreçte sorumluluk almamakla suçlayan Bennett, kendisinin benzer bir uyarı alması halinde Gazze sınırına giderek askeri komutanlarla görüşeceğini, alarm seviyesini yükselteceğini ve gerekirse saldırı hazırlığı yapacağını söyledi.

"İSRAİL'İ FELAKETE SÜRÜKLEDİ"

Eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot da Haaretz'in haberinin, 7 Ekim öncesindeki uyarıların dikkate alınmadığı yönündeki iddiaları güçlendirdiğini savundu.

Eisenkot, Netanyahu'nun BAE liderinden Sinvar'ın niyetlerine ilişkin açık bir uyarı aldığı halde güvenlik kurumlarının başındaki isimleri bilgilendirmediğini öne sürdü.

Eisenkot ayrıca bir sonraki hükümetin kurulmasının ardından devlet soruşturma komisyonu oluşturulmasını ve 7 Ekim'e giden süreçte Netanyahu'nun "neyi bilip neyi bilmediğinin" araştırılmasını istedi.