Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla ikili görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Açık Balkan" zirvesi sonrasında Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belgrad’da görüştüğümüz Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile ekonomik ilişkilerimizi, Ukrayna'daki son durumu ve NATO genişlemesini konuştuk” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşıyla görüşmesine dair ise “Belgrad’daki son ikili görüşmemizi Sırp mevkidaşımla gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret hazırlıkları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldık” dedi.
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