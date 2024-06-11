Bakan Fidan, BRICS toplantısında: 'Jeopolitik gerilimler tırmanabilir'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:53

Güncelleme: 11.06.2024 - 15:53

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen BRICS+ oturumuna katıldı.

Toplantıda, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Dünya'nın "küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı bir dönemden geçtiğini" kaydeden Fidan "Küresel ekonomi pandemi sonrası dönemde direnç göstermeye devam ederken, jeo-ekonomik görünüm hala zayıf. Hâlâ yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Kırılganlıklar devam ediyor ve jeopolitik gerilimler tırmanabilir" dedi.

Fidan, "Esasen bu çağa özgü olan şey, "kurallara dayalı uluslararası sistem" olarak adlandırılan düzenin dengeli ve hızlı çözümler sunma konusundaki yetersizliğidir" diye ekledi.

GAZZE

Gazze'deki duruma değinen Fidan, "Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü ve stratejik körlüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve Gazze Şeridi tamamen yok olmanın eşiğinde. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir" diye konuştu.

ABD'nin üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararı hatırlatan Fidan, "Bu, olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de son sekiz aydır gözlerimizin önünde cereyan edenler, norm ve değerlerin aşındığını açıkça gösteriyor" diyen Fidan, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmesine izin veremeyiz. Uluslararası ilişkilerde daha fazla işbirliği ve diplomasiyi, daha az çatışmayı desteklememiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosu ışığında Türkiye, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf etmektedir"

BRICS

Fidan, "Türkiye'nin, BRICS ile işbirliğine değer verdiğini" ifade etti.

Fidan, "BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz" dedi.