Bangladeş'te ana muhalefet partisinin gazetesi kapatıldı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:08

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:08

Bangladeş'te ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) sesi olarak bilinen, 40 yıldır yayın hayatını sürdüren Dainik Dinkal gazetesi kapatıldı.

Başkent Dakka'daki Bölge Sulh Ceza Mahkemesi, hükümetin, gazetenin kapatılması yönündeki emrini onadı.

Mahkeme 26 Aralık 2022'de BNP'nin Genel Başkan Vekili ve yurt dışında yaşayan hükümlü Tarık Rahman'ın yayıncısı olduğu gazetenin yayınlanmasını illegal olduğunu bildirmişti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Ancak Bengalce yayın yapan gazete, basın ve ifade özgürlüğünü düzenleyen Bangladeş Basın Konseyi'ne (BPC) itirazda bulunduktan sonra yayın hayatına devam etmişti.

Gazetenin itirazını reddeden BPC, mahkemenin kararını onaylayarak günlük gazeteyi dünden itibaren yayını durdurmaya zorladı.

Ülkede yüzlerce gazeteci, kararın ifade ve basın özgürlüğüne saldırı olduğu gerekçesiyle protesto etti. Hükümete Dainik Dinkal üzerindeki yasağı derhal kaldırması çağrısında bulunan protestocular, karardan vazgeçilmemesi halinde tutumlarını sertleştireceklerini bildirdi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BASTIRMAK"

Dainik Dinkal'in Yazı İşleri Müdürü Shamsur Rahman Shimul Biswas, yasağın hükümetin basın özgürlüğünü bastırmak ve muhalif sesleri susturmak için yaptığı bir dizi eylemin sonuncusu olduğunu söyledi.

Biswas, ayrıca, küresel ekonomik kriz ortamında gazetenin yaklaşık 1500 çalışanının işini kaybettiğini ifade etti.