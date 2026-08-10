Banksy'nin Londra'daki eserlerinin kamuya faturası 150 bin sterlini aştı

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'nın farklı noktalarına yaptığı çalışmalar, kamu kurumlarının bütçesinde önemli bir harcama kalemi haline geldi. BBC'nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında ulaştığı verilere göre, sanatçının son dönemdeki üç eserinin korunması, güvenliğinin sağlanması ve temizlenmesi için harcanan tutar 150 bin sterlini geçti. Yapılan işlemlerin maliyetinin önümüzdeki süreçte daha da artması bekleniyor.

MAHKEME DUVARINDAKİ MURAL İÇİN LAZERLİ TEMİZLİK

En yüksek harcama, Banksy'nin Eylül 2025'te tarihi Kraliyet Adalet Divanı'nın duvarına çizdiği ve peruklu bir yargıcın protestocuyu dövdüğü mural için gerçekleşti. Koruma altındaki Grade II* statüsündeki bina duvarından boyanın çıkarılması için 50 bin sterlin, güvenlik ve personel mesaileri için ise 35 bin sterlin harcandı.







Geleneksel temizleme yöntemleri başarısız olunca yüklenici firmalar boyayı sökebilmek için lazer teknolojisine başvurdu. Westminster Belediyesi, lazerin de yetersiz kalması halinde taş bölümün tamamen sökülerek yenisiyle değiştirilmesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

HEYKEL VE POLİS KULÜBESİ DE MASRAF ÇIKARDI

Sanatçının Waterloo Place'e yerleştirdiği bayraklı adam heykeli için güvenlik bariyerleri ve koruma personeli giderleri kapsamında Westminster Belediyesi 60 bin sterlin harcama yaptı. Sanatçının City of London bölgesindeki bir polis nöbet kulübesine çizdiği pirana sürüsü muralı ise kulübenin 2 bin 200 sterlin maliyetle taşınmasına yol açtı. Söz konusu eserin London Museum’da sergilenmesi planlanıyor.

"SANAT MI VANDALİZM Mİ?" TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Eserlerin kamuya getirdiği yük, siyasetçiler ile sanat eleştirmenlerini karşı karşıya getirdi. Gölge Adalet Bakanı Nick Timothy, kamu parasının bu temizlikler için kullanılmasını "skandal" olarak nitelendirerek maliyetlerin Banksy tarafından karşılanması gerektiğini savundu.

Sanat eleştirmeni Estelle Lovatt ise Banksy'nin eserlerinin turizme katkı sağladığını ve sanatı ücretsiz olarak geniş kitleler için erişilebilir kıldığını belirtti. Eserleri uluslararası müzayedelerde 18 milyon sterlinin üzerinde alıcı bulan sanatçı, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.