Banyoda telefonunu şarja takan hamile kız akıma kapıldı

Dokuz aylık hamile olan 17 yaşındaki kız, telefonunu banyoda şarja takınca akıma kapılarak hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:33
Banyoda telefonunu şarja takan hamile kız akıma kapıldı
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Brezilya'nın Paraiba eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Jennifer Karolayne, duştan çıkmasının ardından telefonunu banyoda şarja takmak isteyince akıma kapılarak hayatını kaybetti. 

Kurbanın kocası, dokuz aylık hamile olan karısının çığlığını duyunca banyoya koştuğunu ancak Jennifer'ı yerde baygın halde yatarken bulduğunu söyledi. 

Yardım etmeye çalıştığı sırada eşinden elektrik çaprtığını belirten koca, Jennifer'ın telefonunu şarj etmek için uzatma kablosu kullandığını ve bir an önce müdahale etmeleri için acil servisi aradığını belirtti. 

Olay yerine gelen acil servis ekipleri, 17 yaşındaki Jennifer'ı ve doğumuna kısa bir süre kalan bebeği kurtaramadı. 

Polis, vakanın şu anda bir kaza olarak değerlendirildiğini söyledi.


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