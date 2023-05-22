Başbakan, Adalet Bakanı'nı eleştirdi: Çok bağıran inek az süt verir
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'nun kendisine yönelik eleştirilerinin yersiz olduğunu belirterek "Çocukluğumun bir kısmını kırsal kesimde geçirdim ve orada çiftçiler bana eski bir Polonya atasözünü öğretti: Çok bağıran inek az süt verir" dedi.
Polonya resmi haber ajansı PAP'ta yer alan habere göre, iktidar koalisyonunun küçük ortağı Birleşik Polonya Partisinin lideri Ziobro, "Do Rzeczy" dergisine verdiği röportajda, "Başbakan Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) konusundaki kararların tümünde yanıldı. Başbakan'ın AB'nin koşullarına rıza göstermesi sonucunda Polonya egemenliğini yavaş yavaş kaybedecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Morawiecki de Ziobro'nun kendisine yönelik eleştirilerinin yersiz olduğunu belirterek "Çocukluğumun bir kısmını kırsal kesimde geçirdim ve orada çiftçiler, bana eski bir Polonya atasözünü öğretti: Çok bağıran inek az süt verir" değerlendirmesinde bulundu.
Siyasetin bir takım oyunu olduğuna dikkati çeken Morawiecki, şikayet etmek yerine mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
AB konusunda karşıt görüşleriyle tanınan Ziobro, Morawiecki'yi Brüksel ile ilişkilerinde fazla yumuşak davranmakla suçlayarak bu konuda birçok kez karşı karşıya geldi.
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