Batı Şeria’da AFP foto muhabirine dipçikli saldırı: Gazeteci askerlerin gözü önünde darbedildi

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını takip eden AFP foto muhabiri Jaafar Ashtiyeh, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Başından ve gövdesinden yaralanan Ashtiyeh hastaneye kaldırılırken, saldırganların gazetecinin ekipmanlarını da aldığı belirtildi.

AFP’nin Filistin topraklarındaki deneyimli foto muhabirlerinden 58 yaşındaki Jaafar Ashtiyeh ile meslektaşı John Wessels, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Aqraba köyü yakınlarında Filistinlilerin zeytin hasadını takip ediyordu.

Gazeteciler bölgede bir İsrail askerinin bir kişiyi gözaltına aldığını gördükleri sırada, bir arazi aracının hızla tepeye doğru geldiği ve araçtaki bir kişinin gerçek mermiyle ateş açtığı bildirildi.

Ateş sonucu bir Filistinli ayağından vurularak yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

TÜFEK DİPÇİKLERİYLE DARBETTİLER

Olayın ardından en az 6 silahlı kişinin gazetecilere doğru koştuğu belirtildi.

Ashtiyeh, üzerinde açıkça “Press” ibaresi bulunan araca binmeye çalıştığı sırada 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların Ashtiyeh’yi yere düşürerek tüfek dipçikleriyle başına ve vücuduna defalarca vurduğu aktarıldı.

Meslektaşı Wessels de silahla tehdit edildiğini söyledi.

Saldırının ardından ambulansla Nablus’taki bir hastaneye kaldırılan Ashtiyeh’nin bilincinin açık olduğu bildirildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir kırık tespit edilmediği ancak baş ve gövdesinde morluklar bulunduğu belirtildi. Ashtiyeh’nin tedbir amacıyla hastanede gözetim altında tutulacağı kaydedildi.

Saldırganların ayrıca Ashtiyeh’nin fotoğraf makinesi ve diğer ekipmanlarını da aldığı bildirildi.

İSRAİL ASKERLERİNİN MÜDAHALE ETMEDİĞİ BELİRTİLDİ

AFP foto muhabiri Wessels, saldırı sırasında yaklaşık 500 metre mesafede en az 12 İsrail askerinin bulunduğunu ancak askerlerin olaya müdahale etmediğini söyledi.

Wessels, ilk ateş açan kişinin uzun beyaz bir gömlek ile askeri pantolon ve bot giydiğini de aktardı.

AFP, olayla ilgili İsrail ordusundan açıklama talep etti.

AFP Küresel Haber Direktörü Phil Chetwynd, saldırıyı sert şekilde kınadıklarını belirterek tam kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu.

Chetwynd, “Batı Şeria’daki gelişmeleri takip eden gazetecilere yönelik bir başka ciddi saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

Yabancı Basın Derneği de saldırıdan “derin endişe” duyduğunu açıkladı ve bölgede bulunan İsrail askerlerinin neden müdahale etmediğinin araştırılmasını istedi.

Dernek, saldırıyı basını sindirmeye ve Batı Şeria’daki gelişmelerin haberleştirilmesini engellemeye yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.

BATI ŞERİA’DA YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ ARTIYOR

Batı Şeria’da son aylarda İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, hırsızlık ve mülklere zarar verme olayları sıklaştı.

Özellikle zeytin hasadı döneminde Filistinlilere ait zeytinliklerin hedef alındığı belirtiliyor.

Yaklaşık 3 milyon Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria’da yaklaşık 500 bin İsrailli yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda kurulan İsrail yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Basın özgürlüğü örgütleri de son dönemde İsrailli yerleşimcilerin gazetecileri daha sık hedef aldığını ve bölgede habercilik faaliyetlerinin giderek zorlaştığını belirtiyor.