Bavulda insan cesedi sanıldı: Adli incelemede gerçek ortaya çıktı

Avustralya’da yol kenarında bulunan bir bavulun içinden insan cesedi çıktığı düşünülmesi üzerine başlatılan cinayet soruşturması, yapılan incelemeler sonucunda bavuldaki cismin gerçeğe oldukça yakın bir oyuncak bebek olduğunun anlaşılmasıyla kapatıldı.

Bavul, Sydney’in yaklaşık 230 kilometre güneybatısındaki Oallen köyü yakınlarında yol kenarında iki kişi tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve adli inceleme ekipleri sevk edildi.

Polis, pazartesi günü olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını duyurdu. Ancak birkaç saat sonra yapılan adli incelemelerde bavulun içindekilerin insan kalıntısı olmadığı belirlendi.

Hume Polis Bölgesi’nden Emniyet Müdürü Linda Bradbury, bavuldaki cismin ilk bakışta insan bedeni sanılacak kadar gerçekçi olduğunu söyledi.

Polisin açıklamasına göre oyuncak bebeğin üzerinde kıyafetler bulunuyor, saçı ve burun piercingi dikkat çekiyordu. Bebekte ayrıca morluk ve sıyrıkları andıran izler olduğu belirtildi.

Bradbury, olay yerine gelen ekiplerin olası bir suç mahallinin bütünlüğünü korumak amacıyla gerekli tüm prosedürleri uyguladığını belirterek soruşturmanın yürütülme biçiminden pişmanlık duymadığını söyledi.

BAVULU BULAN İKİ KİŞİ ŞOKE OLDU

Bavulu bulan iki kişinin hafta sonu gezisi sırasında mola vermek için durdukları sırada çantayı fark ettiği belirtildi.

Bradbury, iki kişinin gördükleri karşısında büyük şok yaşadığını aktararak durumu polise bildirmekle doğru olanı yaptıklarını söyledi.

Yapılan incelemelerin ardından bavulun içindeki cismin insan olmadığı kesinleşirken polis soruşturmayı kapattı.