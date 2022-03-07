Belarus medyasının iddiası: Rusya internetin fişini çekiyor mu?

07 Mart 2022 Pazartesi, 21:40

Rusya'nın 11 Mart'ta kendisini uluslararası çevrimiçi topluluktan çıkaracağını iddia edildi.

Belarus merkezli medya kuruluşu Nexta tarafından paylaşılan habere göre, internet hizmetine devam etmek isteyen tüm şirketlerin Rusya'da yerel sunuculara geçmesi gerekeceğini öne sürüldü.

Söz konusu haber sosyal medyanın gündemine oturdu.

NE TEPKİ VERİLECEK?

Rusya'nın söz konusu hamleyi yapması durumunda uluslararası platformların nasıl tepki vereceği merak konusu olmuş durumda.