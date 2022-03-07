Belarus medyasının iddiası: Rusya internetin fişini çekiyor mu?
Rusya'nın ülkede internetin fişini çekeceği ve kendisini dünyanın geri kalanından koparacağı iddia edildi.
Rusya'nın 11 Mart'ta kendisini uluslararası çevrimiçi topluluktan çıkaracağını iddia edildi.
Belarus merkezli medya kuruluşu Nexta tarafından paylaşılan habere göre, internet hizmetine devam etmek isteyen tüm şirketlerin Rusya'da yerel sunuculara geçmesi gerekeceğini öne sürüldü.
Söz konusu haber sosyal medyanın gündemine oturdu.
NE TEPKİ VERİLECEK?
Rusya'nın söz konusu hamleyi yapması durumunda uluslararası platformların nasıl tepki vereceği merak konusu olmuş durumda.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- Burak Elmas'tan Fatih Terim'e çağrı!
- ABD açıkladı: 500 asker gönderiyorlar
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- TFF'den yayın ihalesi açıklaması
- Fenerbahçe için flaş imza! Hafta içi açıklanabilir
- Rusya internetin fişini çekiyor mu?
- Bakanlar Kurulu'nda Nebati'nin zor anları
- Alanyaspor Malatya'dan mutlu dönüyor!
- 4 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı!
- Duplantis'ten dünya rekoru!