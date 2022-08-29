Belçika'dan 'enerji piyasası' çağrısı: Müdahale etmemiz gerekiyor
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa'da enerji piyasasında, özellikle doğal gaz fiyatlarında büyük belirsizlikler olduğunu söyledi.
Belçika Başbakanı Aleksander De Croo, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'nda, Avrupa'da yaşanan enerji krizine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Aleksander De Croo, yaz aylarında olunmasına rağmen doğal gaz fiyatlarının yükseldiğini ifade ederek, "Henüz kış mevsimine girilmedi. Belirsizlik fiyatları yükseltiyor ama bu katlanılmaz hale geldi. Serbest piyasaya inanan bir ekonomistim. Bugün serbest piyasa çalışmıyor. Eğer burada insanların yararına bir durum olmuyorsa müdahale etmek gerekir. Sorunlarla karşı karşıyaysak bu belirsizliğin bedelini ödememek için müdahale etmemiz gerekir" diye konuştu.
De Croo, geçici bir müdahaleyle sorunun çözülebileceğini ve sürecin aylar içinde sonuçlanabileceğini kaydederek, Avrupa'nın bu konuda ortak bir politika belirleyerek ilerlemesi gerektiğini belirtti.
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