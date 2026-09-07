Belediye binasında 'swinger parti' skandalı: Meclis üyesi yaptırımla karşı karşıya

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim kentinde Belediye Meclisi üyesi Julien Ferrat’ın Belediye Sarayı’nda düzenlediğini söylediği swinger parti ülke gündemine oturdu.

“Die Mannheimer” seçmen grubunu belediye meclisinde temsil eden Ferrat, haftalardır kamuoyuna duyurduğu etkinliğin 28 Ağustos akşamı gerçekleştiğini öne sürdü.

Ferrat’a göre başlangıçta “yerel siyaset buluşması” olarak planlanan toplantı daha sonra “siyasi swinger partiye” dönüştü.

9 KİŞİ KATILDI

Ferrat’ın açıklamasına göre etkinliğe 7 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 9 kişi katıldı.

Toplantının belediye binasındaki 58a numaralı salonda gerçekleştirildiği, Ferrat’ın salonu daha önce vatandaşlarla görüşme amacıyla rezerve ettiği belirtildi.

SWR’nin aktardığına göre Ferrat, söz konusu akşam belediye binasında beraberindeki kişilerle birlikte görüldü. Ancak etkinliğin içeriğine ilişkin ayrıntılar büyük ölçüde Ferrat’ın kendi anlatımına dayanıyor.

Mannheim Belediyesi, Ferrat’ın planını kamuoyuna açıklamasının ardından etkinliğin belediye binasında yapılmasına ilişkin ciddi çekinceleri bulunduğunu duyurmuştu.

Belediye, Ferrat’a tahsis edilen salonların çıplaklık içeren etkinlikler, swinger partiler veya benzeri amaçlarla kullanılamayacağını yazılı olarak bildirdiğini açıkladı.

Belediye yönetimine göre Ferrat, kendisine verilen salonu amacı dışında kullanmış olabilir.

YAPTIRIM GÜNDEMDE

Mannheim Belediyesi, olayın Belediye Meclisi üyelerinin kuruma karşı yükümlülüklerinin “ağır ihlali” anlamına gelebileceğini belirtti.

Ferrat hakkında para cezası veya başka bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına Belediye Meclisi’nin karar vereceği bildirildi.

Ferrat ise etkinliğin özel bir eğlence olmadığını, siyasi bir protesto eylemi olduğunu savunuyor.

Mannheim’da çıplaklar ve swingerlar için özel bir alan oluşturulmasını isteyen Ferrat, böyle bir projenin turizmi canlandırabileceğini ve belediyeye ekonomik gelir sağlayabileceğini ileri sürüyor.

Ferrat daha önce de belediye binasının merkezi konumu nedeniyle bu tür bir etkinlik için uygun olduğunu savunmuş ve planının engellenmesi halinde hukuki yollara başvurabileceğini söylemişti.

Mannheim Belediyesi ise Ferrat’ın önerisinin siyasi görevleriyle bağlantısının tartışmalı olduğunu ve belediye mekânlarının kullanım kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyor.