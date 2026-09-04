Ben Gvir'den Gazze için 20 milyar dolarlık plan: 7 yılda 1,86 milyon Filistinlinin çıkarılması hedefleniyor

Middle East Eye'ın İsrail basınına dayandırdığı haberine göre Ben Gvir, aylardır üzerinde çalıştığı plana “Disengagement 710” (Ayrılma 710) adını verdi.

Ben Gvir ve partisi süreci 'gönüllü göçü teşvik etme' olarak tanımlarken, uluslararası eleştirmenler planı 'etnik temizlik' ve 'zorla yerinden etme' ifadeleriyle nitelendiriyor.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

İsrail basınında yer alan bilgilere göre planın ilk yılında 250 bin Filistinlinin Gazze'den çıkarılması öngörülüyor.

Bu sayının üç yıl içerisinde 1,11 milyona, yedi yıllık programın sonunda ise yaklaşık 1,86 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor.

Planın uygulanabilmesi için başka ülkelerle anlaşmalar yapılması gerekiyor. Habere göre İsrail, Gazze'den ayrılacak Filistinlilerin gönderilebileceği ülkeler arasında Türkiye, Etiyopya, Kongo ve bazı Arap ülkelerini değerlendiriyor.

Bu nedenle programın 'uluslararası ortaklık' gerektirdiği ve ilgili ülkelerin Gazze'den çıkarılan Filistinlileri kabul etmesinin planın temel unsurlarından biri olduğu belirtiliyor.

Ben Gvir'in açıklayacağı programın mali boyutunun da oldukça büyük olduğu aktarılıyor.

Planın yalnızca ilk yılının 3 milyar dolardan fazla, yedi yıllık toplam maliyetinin ise yaklaşık 20 milyar dolar olması bekleniyor.

Ben Gvir'in ayrıca programı yürütmek üzere özel bir bakanlık mekanizması kurulmasını talep edeceği bildirildi.

Buna göre, Filistinlilerin Gazze'den transferini yönetecek bir bakan atanacak; bakanın altında bir genel müdürlük, özel bütçe, geniş yetkiler ve diğer ülkelerle görüşmeleri yürütecek uluslararası bir müzakere ekibi bulunacak.

HÜKÜMETE KATILMANIN İLK ŞARTI

Aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) partisinin lideri Ben Gvir'in, planın kabul edilmesini seçim kampanyasının merkezine yerleştirmesi ve bir sonraki İsrail hükümetine katılmasının koşullarından biri haline getirmesi bekleniyor.

Ben Gvir halen Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.

Öte yandan, Ben Gvir'in hazırlığı, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın benzer yöndeki açıklamalarının hemen ardından geldi.

Katz, Ynet ile İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından düzenlenen bir konferansta şu ifadeyi kullandı:

“Sonuçta Gazze için göç olmadan gerçek bir çözüm yok.”

Katz, Filistinlileri kabul edebilecek ülkelerin ABD'nin desteğini istediğini belirterek, sürecin önündeki temel engellerden birinin bu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce gündeme gelen göç planını tamamen iptal etmediğini savunan Katz, “Trump bunu iptal etmedi, dondurdu” dedi.

İSRAİL'DEN 'TERMİNOLOJİ' DEĞİŞİKLİĞİ

İsrail yönetimi haziran ayının sonunda Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini öngören girişimin terminolojisini de değiştirmişti.

Daha önce kullanılan 'gönüllü göç' ifadesinin yerine 'Hareket Özgürlüğü Planı' adı kullanılmaya başlanmıştı.

Middle East Eye, söz konusu çerçevenin Gazze'den ayrılan Filistinlilerin geri dönüş hakkına ilişkin herhangi bir güvence içermediğine dikkat çekiyor.

Haberde ayrıca Gazze'deki konutların, işletmelerin, okulların, üniversitelerin ve hastanelerin yüzde 80'inden fazlasının İsrail saldırıları sonucunda yıkıldığı veya zarar gördüğü belirtilerek, bu koşullar altında gerçekleşecek bir göçün 'gönüllü' olarak nitelendirilmesine itiraz ediliyor.