Ukrayna'da son durum... Muhabirimiz Deniz Berktay bölgedeki son gelişmeleri bildiriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. Karşılıklı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Ukrayna - Rusya muhabirimiz Deniz Berktay son gelişmeleri Cumhuriyet TV'ye aktardı.
Rusya - Ukrayna arasında başlayan gerilim doruk noktasına ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin ayrıca Ukrayna askerlerine "evlerinize dönün" çağrısı yaptı.
Ukrayna ordusu, doğu Ukrayna'da bir Rus uçağının vurulduğunu açıkladı ancak Rusya bu haberi yalanladı. Ukrayna parlementosu ülkede sıkı yönetim ilan ederek Ukrayna'nın hava sahasını kapattı. Ukrayna - Rusya muhabirimiz Deniz Berktay bölgedeki son gelişmeleri Cumhuriyet TV'de aktardı.
Donbas bölgesinin geçmişten bu yana Rus yanlısı eğilimlerde bulunduğunu hatırlatan Berktay, Donbas'ın Ukrayna'dan ayrılma hakkı uluslararası hukukta mümkün olmadığını bu sebeple de Rusya'nın oraya asker sokarak 'istilacı' konumda olduğunu belirtti.
'ABD UKRAYNA ÜZERİNDE PRESTİJ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR'
Berktay, geçen ağustos ayında Afganistan'da yenilgiye uğraması sonrasında prestij kaybı yaşayan ABD'nin şimdi Ukrayna üzerinden kendi prestijini geri kazanmaya çalıştığını söyledi. Rusya'nın tutumu hakkında ise "ABD ile restleşmeye giren Putin, ABD'nin geri adım atmamasından dolayı kışlalardan çıkardığı askerleri hiçbir sonuç almadan kışlalara çekmek istemiyor çünkü bu Rusya için prestij kaybı olacak" ifadelerini kullandı.
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