Berlin-Bakü hattında kriz: Aliyev 'gizli toplantıyı' açıkladı... Merz 'bilgim yok' dedi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya ziyareti kapsamında Başbakan Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, son günlerde gündeme gelen Azerbaycan'daki gizli Alman-Rus temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aliyev, temmuz ayının ortasında eski Alman ve Rus üst düzey isimlerinin Ukrayna savaşını görüşmek üzere Azerbaycan'da bir araya geldiği yönündeki haberlerin doğru olduğunu düşündüğünü belirterek, buna ilişkin değerlendirmesini uçuş kayıtlarına dayandırdı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Uçuş istatistikleri, Bakü'de böyle gizli bir toplantı yapıldığına dair kanıtlar sunuyor" ifadelerini kullandı. Ancak Bakü yönetiminin bu temaslardan önceden haberdar edilmediğini belirterek, "Bu konuda ne Almanya'dan ne de Rusya'dan herhangi bir bildirim almadığını" ve "Bölgemiz, bilgimiz dışında tamamen başka amaçlarla kullanıldı" dedi.

"SAVAŞI BİTİRECEKSE..."

Aliyev, söz konusu görüşmenin gerçekten Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine hizmet etmesi halinde bunu olumlu karşılayacaklarını da ifade etti.

"Eğer bu görüşme Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye hizmet ediyorsa, elbette bunu memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Aliyev, olayın aydınlatılması amacıyla Devlet Sınır Hizmetleri'ne soruşturma talimatı verdiğini açıkladı.

İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI!

Aliyev, Azerbaycan'a gelen Alman heyetinde eski Federal Şansölyelik Başkanı Ronald Pofalla ile eski Brandenburg Başbakanı Matthias Platzeck'in bulunduğunu söyledi.

Rus tarafında ise eski Rusya Başbakanı Viktor Zubkov ile Rusya Devlet Başkanlığı Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valery Fadeyev'in Azerbaycan'da bulunduğunu ifade etti.

MERZ: "BİLGİM YOK..."

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise söz konusu görüşmeye ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Merz, "Aylardır Başkan Putin'i müzakereleri başlatmaya ikna etmeye çalışıyoruz" diyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu çağrıları kabul etmediğini belirtti.

Alman lider, "Bu savaşı sona erdirmek tamamen Rus hükümetine ve Rusya Devlet Başkanı'na bağlıdır. Görüşmelere girmek ve gerekirse barış müzakerelerine başlamak tamamen ona bağlıdır. Bunu yapmayı reddetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Aliyev'e teşekkür eden Merz, "Başkan Aliyev'in bu savaş, nedenleri, gidişatı ve olası sonucu hakkındaki görüşlerini bizimle paylaşmasından dolayı son derece minnettarım" dedi.

Aliyev ise ortak basın toplantısını "Savaş derhal durdurulmalıdır. Birincil hedefimiz bu savaşın sona ermesi ve bölgede barışın sağlanmasıdır" sözleriyle tamamladı.