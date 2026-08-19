Berlin’den sınır kararı: Kontroller Mart 2027’ye kadar sürebilir

Almanya, düzensiz göçle mücadele gerekçesiyle kara sınırlarındaki kontrolleri Mart 2027’ye kadar uzatmak için Avrupa Komisyonu’na başvuracak. Karara muhalefetten tepki gelirken, kontrollerin trafik ve lojistikte aksamalara yol açtığı savunuldu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, hükümetin düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır kontrollerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Dobrindt, ülkenin kara sınırlarındaki kontrollerin Mart 2027’ye kadar uzatılması için Avrupa Komisyonu’na başvuracak.

Dobrindt, sınır kontrollerinin uzatılmasına gerekçe olarak, Avrupa’nın dış sınırlarındaki gelişmeleri ve “olağanüstü koşulları” gösterdi. Dobrindt, kararı Temmuz ayının sonunda duyurmuştu. Açıklama, İspanya’nın Kuzey Afrika’daki Ceuta Özerk Bölgesi’ne çok sayıda sığınmacının yüzerek geçmeye çalışması ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Almanya’nın mevcut sınır kontrollerinin, Haziran ayında yürürlüğe giren Avrupa Ortak İltica Sistemi (GEAS) reformu sonrasında sona ermesi bekleniyordu. Ancak Berlin’in yeni başvurusu sonrasında kontrollerin, Avrupa Komisyonu’nun itiraz etmemesi halinde, otomatik olarak altı ay daha uzatılması ve Mart 2027’ye kadar sürmesi bekleniyor.

Almanya Sol Parti Milletvekili Clara Bünger ise karara tepki gösterdi. Bünger, çeşitli mahkemelerin Almanya’da sınır kontrollerini haklı gösterecek olağanüstü bir durum bulunmadığına dikkat çekti.

Almanya’ya izinsiz girişlerin son yıllarda önemli ölçüde azaldığını savunan Bünger, sınır kontrollerinin ırksal profillemeye, trafik ve lojistikte aksamalara ve uzun araç kuyruklarına yol açtığını söyledi. Bünger ayrıca kontrollerin Federal Polis için milyonlarca avroluk ek maliyet oluşturduğunu ve fazla mesai yükünü artırdığını belirtti.