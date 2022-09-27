Berlusconi, Senato'ya girdi: AB ve NATO ile ilişkilerin garantörüyüz
İtalya'nın eski Başbakanı Berlusconi, NATO ve AB ile ilişkilerin geliştirileceğini söyledi.
İtalya'nın eski Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Silvio Berlusconi, İtalya'nın, AB ve NATO ile ilişkileri geliştireceğini ve partisinin bu konuda "garantör" olduğunu söyledi.
Berlusconi, AB'nin güçlendirilmesine katkıda bulunacaklarını belirterek, "Birliğin güçlenmesinde baş aktör olabilecek, ortak bir dış ve savunma politikası yolunda kararlı adımlar atan ülkemizin uluslararası varlığına güçlü bir ivme kazandıracağız" dedi.
Berlusconi, "Atlantik'in iki kıyısı arasında ve dünyanın büyük zorlukları karşısında Batı'nın siyasi inisiyatifini yeniden başlatmada çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Berlusconi, ülkenin yeni Başbakanı Giorgia Meloni'ye değinerek, "Benim dönemimde 30 yaşında bir bakandı ve çok iyi çalıştı. Mükemmel bir işbirliği yapacağımızdan eminim" diye konuştu.
SENATO'YA GİRME HAKKI KAZANDI
2013'te vergi kaçırdığına hükmedilen bir davada aldığı mahkumiyet nedeniyle Senato'dan ihraç edilen ve 6 yıl siyaset yasağı getirilen Berlusconi, 9 yıl sonra seçimleri kazanarak yeniden Senato'ya dönecek.
85 yaşındaki Berlusconi, seçim bölgesi Monza'dan seçilerek Senato'ya girme hakkı kazandı.
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