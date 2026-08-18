Beşar Esad’ın kuzenine idam cezası

Suriye’nin eski lideri Beşar Esad’ın kuzeni Vasim el-Esad hakkında, ülkenin yaklaşık 14 yıl süren iç savaşı sırasında işlenen suçlar nedeniyle idam kararı verildi.

Şam’daki Dördüncü Ceza Mahkemesi, Vasim el-Esad’ı taammüden öldürme ve işkence dahil çeşitli suçlardan mahkum etti.

Mahkeme, söz konusu eylemlerin “insanlığa karşı suç” ve “savaş suçu” kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Duruşmaya ilişkin görüntülerde Vasim el-Esad’ın sanık bölümünde bulunduğu ve mahkeme heyetinin cezayı yüzüne karşı okuduğu görüldü.

Bu kararla Vasim el-Esad, Esad ailesinden Suriye’de bizzat yargılanarak idam cezasına çarptırılan ilk isim oldu.

Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad hakkında da daha önce idam kararı verilmişti. Ancak Rusya’da bulunan iki isim, gıyaplarında yargılanmıştı.

Hakim Fakhr al-Din al-Aryan, Vasim el-Esad’ın birden fazla cinayetten ve “işkence ve vahşet eşliğinde öldürme” suçundan mahkum edildiğini bildirdi.

Vasim el-Esad ayrıca 2011’den itibaren düzensiz silahlı gruplar kurmak ve yönetmekle suçlanıyordu.

İddianamede, Doğu Guta’daki sivil bölgeleri hedef alan askeri operasyonlara katıldığı, özellikle Mleiha kasabasındaki saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

UYUŞTURUCU SUÇLAMASINDAN BERAAT ETTİ

Vasim el-Esad hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde de suçlamalar bulunuyordu.

Ancak mahkeme, doğrudan bağlantısını kanıtlayan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suçlamadan beraat kararı verdi.

Vasim el-Esad daha önce uyuşturucu ticareti ve rejim yanlısı paramiliter gruplara liderlik ettiği gerekçesiyle uluslararası yaptırımların da hedefi olmuştu.

Suriye’de yeni yönetim, geçiş dönemi adaleti kapsamında Esad yönetimi sırasında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan isimlere yönelik davaları sürdürüyor.

Beşar Esad’ın 24 yılı aşkın iktidarı döneminde işlendiği öne sürülen suçlara ilişkin çok sayıda dosyanın yargı makamlarının önünde olduğu belirtiliyor.