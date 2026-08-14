Beyaz Saray’da Karoline Leavitt sonrası dönem: Trump’ın yeni sözcüsü kim olacak?

ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın çalışma arkadaşlarından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in görevinden ayrılacak olması, yönetimde önemli bir boşluk yaratacak.

Beyaz Saray henüz Leavitt’in yerine kimin getirileceğini açıklamadı. Yönetime yakın kaynaklar da yeni sözcü konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtiyor.

Trump, Leavitt’in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyururken onu “en güvendiği yardımcılarından biri” olarak nitelendirdi.

Leavitt’in yılın başlarında izinli olduğu dönemde Beyaz Saray’ın basın toplantılarına geçici bir sözcü atamak yerine, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi üst düzey isimler katılmıştı.

Yönetimin, yeni sözcü belirlenene kadar benzer bir yöntemi yeniden uygulayabileceği değerlendiriliyor.

Beyaz Saray Sözcülüğü yalnızca günlük basın toplantılarını yürütmekle sınırlı değil. Görev; medya ile ilişkilerin yönetilmesi, Beyaz Saray’ın farklı birimleri arasında iletişim koordinasyonunun sağlanması ve başkana medya stratejisi konusunda danışmanlık verilmesini de kapsıyor.

Trump’a yakın bir kaynak, yeni sözcünün başkanın yakından takip ettiği bir pozisyonda bulunacağını belirterek, “Kolay bir görev değil. O kişi, Trump’ın kendisini her gün izlediğinin farkında olacak” değerlendirmesinde bulundu.

ALINA HABBA

Trump’ın eski kişisel avukatı Alina Habba, görev için adı geçen isimlerin başında geliyor.

42 yaşındaki Habba, daha önce Trump’ın Beyaz Saray’daki danışmanlarından biri olarak görev yaptı. Trump, Habba’yı bu göreve getirirken onun “sarsılmaz sadakatine” dikkat çekmişti.

Habba, 2021’de Trump’ın kişisel hukuk ekibine katılmış, 2024’te New York’ta görülen ve Trump’ın ticari kayıtlarda sahtecilik suçlamalarıyla mahkum edildiği davada da avukatları arasında yer almıştı.

Habba son olarak New Jersey’de federal savcılık görevinde bulunmuş, atanma sürecine ilişkin hukuki tartışmaların ardından görevinden ayrılmıştı.

KATIE MILLER

Bir diğer olası aday ise muhafazakar medya dünyasının tanınan isimlerinden Katie Miller.

34 yaşındaki Miller, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ile evli. Daha önce eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcülüğünü ve iletişim direktörlüğünü yapan Miller, daha sonra Elon Musk’ın öncülük ettiği Hükümet Verimliliği Departmanı’nda iletişim direktörü olarak görev aldı.

Miller, son dönemde muhafazakar kadınlara yönelik hazırladığı podcast programıyla da kamuoyunun karşısına çıkıyor.

ANNA KELLY

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de Leavitt’in yerine geçebilecek isimler arasında gösteriliyor.

29 yaşındaki Kelly, mevcut görevinde Leavitt ile yakın çalışıyor ve Beyaz Saray’ı çeşitli medya platformlarında temsil ediyor.

Kelly daha önce Cumhuriyetçi Ulusal Komite’nin ulusal basın sözcüsü olarak görev yapmış ve Wisconsin Temsilcisi Derrick Van Orden’ın ekibinde çalışmıştı.

SAGE STEELE

Eski televizyon sunucusu ve spor yorumcusu Sage Steele de kulislerde adı geçen isimlerden biri.

53 yaşındaki Steele, 2024 başkanlık seçimleri sırasında Trump için kampanya yürüttü ve son yıllarda muhafazakar medyanın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Steele, kariyeri boyunca SportsCenter ve First Take dahil birçok televizyon programında sunuculuk yaptı.

STEVEN CHEUNG

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump’ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı isimler arasında bulunuyor.

Trump’ın 2016 seçim kampanyasına katılan Cheung, ilk başkanlık döneminde hızlı müdahale ekibinin direktörlüğünü yaptı. Medyaya karşı sert ve mücadeleci üslubuyla tanınan Cheung, Leavitt’in ayrılık kararının ardından yaptığı paylaşımda da eski çalışma arkadaşına övgüde bulundu.

Cheung, Leavitt’i “son derece sadık, soğukkanlı ve başkana onurla hizmet eden” bir çalışma arkadaşı olarak tanımladı.

TRICIA MCLAUGHLIN

İç Güvenlik Bakanlığı’nın eski halkla ilişkilerden sorumlu bakan yardımcısı Tricia McLaughlin da potansiyel adaylar arasında.

Trump yönetiminin göç politikalarını televizyon programlarında sert biçimde savunmasıyla tanınan McLaughlin, şubat ayında görevinden ayrıldıktan sonra kamuoyunda daha az görünür hale geldi.

McLaughlin daha önce Hazine ve Dışişleri bakanlıklarında çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca ABC News için siyasi yorumculuk yaptı ve Vivek Ramaswamy’nin başkanlık kampanyasında iletişim direktörü olarak görev aldı.

SCOTT JENNINGS

CNN’in kıdemli siyasi yorumcularından Scott Jennings de Beyaz Saray Sözcülüğü için adı geçen isimlerden biri.

Bir dönem Trump’ı eleştiren Jennings, son yıllarda başkanın en güçlü medya savunucularından biri haline geldi.

Dört başkanlık kampanyasında görev yapan 48 yaşındaki Jennings, Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell’ın da yakın müttefikleri arasında gösteriliyor.

Trump daha önce Jennings hakkında yaptığı bir konuşmada, “CNN’de sürekli beni savunuyor ve bunu gerçekten çok iyi yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

KARARI TRUMP VERECEK

Beyaz Saray’ın yeni sözcüsünün kim olacağı konusunda henüz resmi bir takvim açıklanmadı.

Leavitt’in ay sonunda görevini bırakmasıyla birlikte Trump’ın hem kendisine yakın hem de yönetimin medya stratejisini doğrudan yürütebilecek bir isim üzerinde karar vermesi bekleniyor.