Beyaz Saray’daki buluşma öncesi Musk’tan Şi Cinping’e övgü: Büyük bir lider

Tesla CEO'su ve milyarder iş insanı Elon Musk, Çin devlet televizyonu CCTV'ye verdiği röportajda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Musk, Şi'yi "büyük bir lider" olarak nitelendirerek, Çin'in onun devlet başkanlığı döneminde önemli bir ekonomik gelişme gösterdiğini söyledi.

Çin'de son yıllarda inşa edilen yeni binalara ve altyapı projelerine işaret eden Musk, ülkedeki refah seviyesinin arttığını savundu.

Musk, Çin sokaklarında dolaşıldığında ortalama bir Çinlinin refahındaki artışın da görülebildiğini ifade etti.

Musk'ın, Şi Cinping onuruna 24 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenecek devlet yemeğine katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği yapacağı yemeğe teknoloji ve finans dünyasından çok sayıda üst düzey yöneticinin davet edildiği bildirildi.

Davetliler arasında Musk'ın yanı sıra Apple CEO'su Tim Cook, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve OpenAI CEO'su Sam Altman gibi isimler de bulunuyor.

TRUMP İLE Şİ İKİNCİ KEZ BİR ARAYA GELECEK

Trump ile Şi'nin 24 Eylül'de gerçekleştireceği görüşme, iki liderin 2026'daki ikinci zirvesi olacak.

Görüşmelerde ABD-Çin ilişkilerinin yanı sıra ticaret, nadir toprak elementleri ve yapay zeka gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.

Musk, röportajında Tesla'nın en büyük üretim merkezlerinden biri olan Şanghay fabrikasına da değindi.

Fabrikada çalışan ekibi "inanılmaz derecede yetenekli, çalışkan ve güvenilir" olarak tanımlayan Musk, Şanghay'daki tesisi Tesla açısından önemli bir üretim merkezi olarak övdü.

Tesla'nın Çin'deki faaliyetleri şirket açısından büyük önem taşıyor. Şanghay fabrikası, şirketin küresel üretim ağındaki başlıca merkezlerden biri olmayı sürdürüyor.