Beyaz Saray'dan 'gizli belge' açıklaması

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:03

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:05

ABD Başkanı Joe Biden'ın hukuk danışmanlarından Richard Sauber, Başkan'ın ofisi ve konutunda "gizli belgelerin" bulunması üzerine atanan özel savcının, "gizli belgelerin sehven yanlış bir yerde bulunduğunu" açığa çıkaracağından emin olduklarını ifade etti.

Sauber, yazılı açıklamasında, Biden'ın konuyu "çok ciddiye" aldığını belirterek, "az sayıda gizli belge" bulunur bulunmaz ilgili makamlarla işbirliği yaptıklarının altını çizdi.

Adalet Bakanlığı ile bu süreci işbirliği içinde yürüttüklerini kaydeden Sauber, yeni atanan Özel Savcı Robert Hur ile de müşterek çalışacaklarını bildirdi.

Sauber, "Kapsamlı bir incelemenin, bu belgelerin sehven yanlış yerde bulunduğunu ve Başkan ile avukatlarının hatanın farkına varır varmaz derhal harekete geçtiğini ispat edeceğinden eminiz" değerlendirmesinde bulundu

BIDEN'IN OFİSİNDEN ÇIKAN "GİZLİ BELGELER"

Sauber, 9 Ocak'ta, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Sauber, bugün Biden'ın Delaware'deki konutundaki garajında ve kütüphanesinde de "gizli belgelerin" bulunduğu duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland de yine bugün konunun soruşturulması için Robert Hur'ü özel savcı olarak atadığını duyurmuştu.

Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutu ve kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.