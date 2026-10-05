Beynin gizemini çözen bilim insanlarına büyük ödül: 2026 Nobel Tıp Ödülü açıklandı!

Bilim dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Nobel Ödülleri'nde heyecan başladı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi.

Ödül, Nobel Haftası'nın başlangıcında İsveç'in başkenti Stockholm'deki Karolinska Enstitüsünde düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı. Bu yıl Nobel ödüllerinin mali büyüklüğü; kişi, küçük bir bilim insanı grubu veya kuruluş için 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) olarak belirlendi.

GEÇEN YIL TIP ÖDÜLÜ ÜÇ KİŞİYE VERİLMİŞTİ

Nobel Tıp Ödülü geçtiğimiz yıl, bağışıklık sisteminin mikroplara saldırırken vücudun kendi dokularına zarar vermesini engelleyen mekanizmalarla ilgili keşifleri dolayısıyla Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi'ye verilmişti. Bilim insanlarının "periferik bağışıklık toleransı" üzerindeki çalışmaları; tip 1 diyabet, romatoid artrit ve lupus gibi otoimmün hastalıkların anlaşılması açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti.

NOBEL HEYECANI FİZİK VE KİMYA İLE DEVAM EDECEK

Nobel Haftası kapsamında ödüllerin açıklanmasına yarın düzenlenecek törenle Fizik ödülüyle devam edilecek.

Program takvimine göre Kimya ödülü çarşamba, Edebiyat ödülü ise perşembe günü sahiplerini bulacak. Cuma günü merakla beklenen Nobel Barış Ödülü'nün duyurulmasının ardından, ödül maratonu 12 Ekim'de açıklanacak olan Ekonomi Ödülü ile tamamlanacak.