Biden bu sefer de arkasını dönüp boşlukla sohbet etti

21 Ekim 2022 Cuma, 14:26

Pensilvanya'daki Fern Hollow Köprüsü'nün açılışına katılan ABD Başkanı Joe Biden'ın hareketleri yine dikkat çekti.

Biden, açılış sırasında konuşmasını gerçekleştirirken bir anda arkasını dönüp boşlukla konuşma gerçekleştirdi.

Konuşma sonrası yolunu şaşıran Biden sahneden indi. Görüntüler ise sosyal medyada viral oldu.

KIRDIĞI POTLAR GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Geçen aylarda da Biden, kadınların kürtaja erişimini ve kadın-doğum salığı konusundaki haklarını güvence altına alan bir kararname imzaladığını canlı yayında duyurmuştu.

Biden, canlı yayın konuşması sırasında önceden hazırlanan ve promptere yansıtılan yazıdaki "satırı tekrarla" ve "alıntıyı sonlandır" komutlarını da okumuş ve sosyal medyada gündem olmuştu.