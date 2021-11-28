'Biden yarışmazsa Demokratların adayı kim olur?' anketi: İki kadın açık ara önde
Yeni bir ankete göre ABD Başkanı Joe Biden ikinci dönem için aday olmamayı seçerse, eski First Lady Michelle Obama ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, 2024'te Demokrat Parti adaylığı için favori isimler olduğu ortaya çıktı.
Eski Başkan adayı Bernie Sanders, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de dahil birçok olası adayın bulunduğu Hill-HarrisX anketinde, iki kadın başı çekti.
Independent Türkçe'nin haberine göre; bu adaylar arasında en fazla desteğe sahip olan kişi Harris. 18-19 Kasım tarihlerinde yapılan ankete katılanların yüzde 13'ü onu destekleyeceklerini söyledi. Harris'i, ankete katılanların yüzde 10'unun desteğini alan Obama izledi.
Bu sonuç, Obama'nın başkanlık adaylığı için bir planı olmadığını defalarca söylemesine rağmen geldi. 2017 yılında, olası 2020 adaylığına dair spekülasyonlar arasında Obama, "Çocuklarımdan bunu tekrar yapmalarını istemem çünkü daha yüksek bir mevki için aday olduğunuzda, mesele sizden ibaret olmuyor. Tüm ailenizi ilgilendiriyor" demişti.
Sahadaki diğer muhtemel adaylarsa (Buttigieg, Bloomberg, Sanders, Elizabeth Warren, Andrew Yang ve Cory Booker) ankette aday başına sadece yüzde 5 ya da daha düşük oy alarak, önde giden iki kişinin hayli altında kaldı.
Halihazırda ABD Başkanı olarak yemin eden en yaşlı kişi olan Biden'ın 2024 seçimlerinde aday olmamaya karar vermesi durumunda, kimlerin yarışa katılabileceğine dair spekülasyonlara rağmen Biden henüz başkanlık makamını devretmeye hazır değil gibi görünüyor.
Pazartesi günü Air Force One'da (ABD Başkanı'nı taşıyan resmi uçak -çn.) gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın niyetinin hâlâ ikinci dönem için adaylığını koymak olduğunu doğrulamıştı.
Psaki, "Aday olacak. Niyeti bu" demişti.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu