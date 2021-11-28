'Biden yarışmazsa Demokratların adayı kim olur?' anketi: İki kadın açık ara önde

28 Kasım 2021 Pazar, 16:24

Eski Başkan adayı Bernie Sanders, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de dahil birçok olası adayın bulunduğu Hill-HarrisX anketinde, iki kadın başı çekti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; bu adaylar arasında en fazla desteğe sahip olan kişi Harris. 18-19 Kasım tarihlerinde yapılan ankete katılanların yüzde 13'ü onu destekleyeceklerini söyledi. Harris'i, ankete katılanların yüzde 10'unun desteğini alan Obama izledi.

Bu sonuç, Obama'nın başkanlık adaylığı için bir planı olmadığını defalarca söylemesine rağmen geldi. 2017 yılında, olası 2020 adaylığına dair spekülasyonlar arasında Obama, "Çocuklarımdan bunu tekrar yapmalarını istemem çünkü daha yüksek bir mevki için aday olduğunuzda, mesele sizden ibaret olmuyor. Tüm ailenizi ilgilendiriyor" demişti.

Sahadaki diğer muhtemel adaylarsa (Buttigieg, Bloomberg, Sanders, Elizabeth Warren, Andrew Yang ve Cory Booker) ankette aday başına sadece yüzde 5 ya da daha düşük oy alarak, önde giden iki kişinin hayli altında kaldı.

Halihazırda ABD Başkanı olarak yemin eden en yaşlı kişi olan Biden'ın 2024 seçimlerinde aday olmamaya karar vermesi durumunda, kimlerin yarışa katılabileceğine dair spekülasyonlara rağmen Biden henüz başkanlık makamını devretmeye hazır değil gibi görünüyor.

Pazartesi günü Air Force One'da (ABD Başkanı'nı taşıyan resmi uçak -çn.) gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın niyetinin hâlâ ikinci dönem için adaylığını koymak olduğunu doğrulamıştı.

Psaki, "Aday olacak. Niyeti bu" demişti.