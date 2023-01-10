Biden'ın eski ofisinde gizli bilgiler içeren az sayıda belge bulundu
ABD Başkanı Joe Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın, kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu kaydetti.
Belgelerin 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti.
Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.
BİDEN, TRUMP'I SORUMSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI
Diğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.
CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir."
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