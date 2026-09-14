Bill Clinton’dan yıllar sonra 11 Eylül itirafı: Bin Ladin için CIA’ye yetki vermiş

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, 11 Eylül saldırılarından önce Usame bin Ladin’e yönelik yürütülen operasyon hazırlıklarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

WABC’de yayımlanan “Cats Roundtable” programında konuşan Clinton, başkanlığı döneminde CIA’ye terör örgütü El Kaide lideri Bin Ladin’i hedef alma yetkisi verdiğini söyledi.

Clinton, ABD’nin önceliğinin Bin Ladin’i sağ yakalamak olduğunu ancak asıl amacın saldırı planlarını durdurmak olduğunu belirtti.

Clinton’ın anlatımına göre CIA, Bin Ladin’in bulunduğu değerlendirilen noktaya yönelik somut bir operasyon seçeneğini gündemine aldı.

Ancak istihbarat yetkilileri, operasyonun başarısız olması halinde çok sayıda sivilin yaşamını yitirebileceğinden endişe ederek planı uygulamama kararı aldı.

Clinton, söz konusu karara o dönemde karşı çıkmadığını ancak operasyonun başarı şansı bulunduğunu düşündüğünü söyledi.

Eski başkan, “Keşke onu bulmak için daha fazlasını yapabilseydik. Her zaman en büyük tehdidimiz olduğuna inandım” ifadelerini kullandı.

CLINTON DAHA ÖNCE DE YETKİ VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Clinton’ın Bin Ladin’e karşı CIA’ye operasyon yetkisi verdiğine ilişkin açıklamaları tamamen yeni değil.

Eski başkan, 2006 yılında Fox News’a verdiği röportajda da CIA’ye Bin Ladin’i öldürmeye yönelik girişimlerde bulunma yetkisi verdiğini ve görev süresi boyunca El Kaide liderini yakalamak veya etkisiz hale getirmek için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti.

Clinton yönetiminin El Kaide’ye yönelik istihbarat faaliyetleri, 11 Eylül saldırılarının ardından uzun yıllar ABD’de siyasi tartışmaların merkezinde yer aldı.

Clinton, 11 Eylül 2001’e ilişkin kişisel anılarını da anlattı.

Saldırılar sırasında Avustralya’da bulunduğunu belirten Clinton, eşi Hillary Clinton’ın Washington’da, kızı Chelsea Clinton’ın ise Manhattan’ın güneyinde olduğunu söyledi.

İkinci uçağın Dünya Ticaret Merkezi’ne çarptığını gördüğü anda saldırının arkasında Bin Ladin’in bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

Clinton, o dönemde elindeki istihbarat bilgileri doğrultusunda ABD’ye böylesine kapsamlı bir saldırı düzenleyebilecek sınırlı sayıda aktör bulunduğunu değerlendirdiğini anlattı.

BİN LADİN YILLARCA ARANDI

11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin en çok aranan isimlerinden biri haline gelen Bin Ladin, yaklaşık 10 yıl boyunca yakalanamadı.

El Kaide lideri, 2 Mayıs 2011’de Pakistan’ın Abbottabad kentinde ABD özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sırasında öldürüldü.

Operasyon, Barack Obama’nın başkanlığı döneminde gerçekleştirildi.

Clinton’ın açıklamaları, ABD yönetiminin kısa süre önce 11 Eylül öncesindeki istihbarat uyarılarına ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırmasının ardından geldi.

Yayımlanan belgelerde Clinton ve halefi George W. Bush yönetimlerinin, El Kaide’nin uçak kaçırma ve ABD hedeflerine saldırma planlarına ilişkin çeşitli istihbarat raporları aldığı görülüyor.

“YENİ BİR SALDIRI İHTİMALİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ”

Clinton, ABD’nin bugün 2001’e kıyasla terör saldırılarına karşı daha hazırlıklı olduğunu da savundu.

Buna karşın New York’un gelecekte yeniden büyük çaplı bir saldırının hedefi olabileceği uyarısında bulundu.

İstihbarat toplama ve olası tehditlerin sürekli değerlendirilmesinin ulusal güvenliğin temel unsurları arasında kalması gerektiğini belirten Clinton, tek bir ciddi güvenlik açığının dahi ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Eski başkan, hükümetlerin temel görevinin toplum için olumlu sonuçlar yaratmak kadar büyük felaketleri önlemek olduğunu belirterek bunun ABD toplumunu yeniden bir araya getirebilecek ortak hedeflerden biri olabileceğini ifade etti.