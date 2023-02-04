Bill Clinton'ın seçim danışmanından '11 eylül' iddiası

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 00:16

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 00:25

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın 1996'da ikinci kez girdiği seçimlerde danışmanlığını yapan Schoen, söz konusu iddiayı Power: The 50 Truths (İktidar: 50 Gerçek) adlı kitabında dile getirdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post, 16 Şubat'ta yayımlanacak kitaptan paylaşılan dikkat çekici bir bölümü haberleştirdi.

Buna göre Schoen, Clinton'ın 1995-1997'de Beyaz Saray'da stajyer olarak çalışan Lewinsky'le birlikteyken, El Kaide'nin kurucu lideri Usame bin Ladin'in ülke için oluşturduğu tehdidi göz ardı ettiğini savundu.

Clinton'ı "Amerikan siyasetinin Elvis Presley'si" diye tanımlayan 69 yaşındaki Schoen, eski başkanın Lewinski'yle birlikteliğinin büyük bir hata olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunun ulusal güvenlik üzerinde ciddi bir etkisi olduğuna inanıyorum. 20 Ağustos 1998'de Clinton, Kenya ve Tanzanya'daki ABD elçiliklerinin bombalanmasına misilleme olarak Sudan ve Afganistan'daki El Kaide'ye karşı füze saldırısı emri vermişti. Sonsuz Özgürlük Operasyonu kapsamındaki saldırılarda bin Ladin ıskalandı. Lewinsky olayıyla sarsılan Clinton yönetimi, bin Ladin'i daha saldırgan şekilde takip etme kozunu kaybetti. Bin Ladin de 11 Eylül'de yeniden saldırdı.''

Clinton, 1998'de yaptığı açıklamada Lewinsky'le birlikte olduğunu yalanlamıştı. Ancak hakkında cinsel saldırı suçlamaları da gündeme gelen eski lider, aynı yıl ABD Kongresi'nde yapılan oylamayla azledilmişti.

Schoen, seks skandalının dönemin First Lady'si Hillary Clinton'ın itibarını da zedelediğini belirtti. Danışman, bu olayın Clinton'ın eski lider Donald Trump'a karşı 2016'da girdiği seçimleri kaybetmesinde de etkili olduğunu savundu.

11 Eylül 2001'deki saldırıları üstlenen bin Ladin, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın emriyle Pakistan'da 2 Mayıs 2011'de düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.