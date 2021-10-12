Bill Gates ilk sırada yer almadı: İşte Forbes’ın açıkladığı en zengin 10 kişi...
ABD’nin en zengin kişilerinin listelendiği Forbes 400 listesi yayımlandı. İşte Bill Gates’in uzun yıllar sonra ilk 2’de yer almadığı ABD’nin en zengin 10 kişisi...
Dünyanın 5’inci, ABD’nin ise 4’üncü en zengin kişisi olan Bill Gates, 1991 yılından bu yana ABD’nin en zenginlerinin sıralandığı Forbes 400 listesinde ilk iki sırada yer almadı. Kurucusu olduğu Microsoft’u yüzde 45’ine sahip olduğu sırada 1986 yılında halka arz eden Gates, ertesi yıl 31 yaşında 1,25 milyar dolar servetle dünyanın en genç milyarderi olurken, Microsoft’un yükselişiyle birlikte 1991 yılında ABD’nin en zengin 2’inci kişisi olarak servetini 4,8 milyar dolara çıkarmıştı.
1992 yılında ise servetini 6,3 milyar dolara çıkararak Forbes 400 listesinin ilk sırasına yerleşen Bill Gates, 2018 yılında Amazon kurucusu Jeff Bezos’un kendisini geçmesine kadar ilk sırada yer aldı.
4'ÜNCÜ SIRAYA DÜŞTÜ
2020 yılında Tesla hisselerinin borsadaki büyük artışı sonrası (yaklaşık yüzde bin 400) Elon Musk tarafından geçilen Bill Gates son olarak geçtiğimiz aylarda 27 yıllık eşi Melinda French Gates’ten boşanırken halka açık şirketlerdeki en az 5,7 milyar dolarlık hissesini devretmesi nedeniyle listede Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’e geçilerek 4’üncü sıraya düştü.
Listeyi yayımlayan Forbes, Bill Gates’in geçtiğimiz aylarda boşanmaması durumunda, ABD’nin en zengin 3’üncü kişisi olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.
25 yıl boyunca dünyanın en zengin kişisi olan ve halihazırda 4’üncü sıraya gerileyen Gates’in servetinin dörtte biri Microsoft’taki tahmini yüzde 1,3’lük hissesinden elde ettiği 31 milyar dolardan gelirken, geri kalanı ise geçtiğimiz günlerde Four Seasons otellerini de bünyesine katan yatırım şirketi Cascade Investment LLC'den geliyor.
İşte Gates’in uzun yıllar sonra ilk 2 sırasında yer almadığı ABD’nin en zengin 10 kişisi:
Mıchael Bloomberg: 70 milyar dolar
Steve Ballmer: 96.5 milyar dolar
Warren Buffett: 102 milyar dolar
Larry Ellison: 117.3 milyar dolar
Sergey Brin: 118.5 milyar dolar
Larry Page: 123 milyar dolar
Bill Gates: 134 milyar dolar
Mark Zuckerberg: 134.5 milyar dolar
Elon Musk: 190.5 milyar dolar
Jeff Bezos: 201 milyar dolar
Kaynak: NTV
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