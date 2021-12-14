Bill Gates, 'Omicron'a rağmen' pandeminin sonu için tarih verdi

14 Aralık 2021 Salı, 15:05

GatesNotes isimli blogunda yayınladığı yıllık analiz yazısında Bill Gates, "Bir başka tahminde bulunmak aptalca olabilir ama salgının akut safhasının 2022'de sona ereceğini düşünüyorum" dedi.

Sputnik'in haberine göre; ünlü milyarder, Delta varyantı nedeniyle pandeminin sonunun umduğu kadar yakın bir zamanda gelmediğini ve insanları tam olarak aşılatmak için mücadele ettiğini söyledi.

"OMICRON ENDİŞE VERİCİ" ANCAK SALGININ SONU YAKIN

"Omicron varyantının endişe verici olduğuna şüphe yok" diyen Gates, yeni varyantların teşhis edilmesinin hızı ile aşılar ve antiviral ilaçlarındaki gelişmeler nedeniyle, koronavirüsün 2022 yılında endemiye dönüşebileceği konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

"Dünya, potansiyel olarak kötü varyantlara karşı mücadele etmeye şimdiye kadar pandeminin herhangi bir noktasında olduğundan daha iyi hazırlanmış durumda" diyen Gates, "Gerektiğinde güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız" diye ekledi.

Gates ayrıca Bill & Melinda Gates Vakfı'nın destekledikleri de dahil olmak üzere araştırmacıların yakında Omicron varyantına dair çok daha fazla bilgiye ulaşmış olacağını ifade ederek, aşılar ve antiviral ilaçlar sayesinde koronavirüsün ölümcüllüğünün gelecekte azalacağını söyledi.

Gates, son olarak şunları kaydetti:

"Toplumlarda ara sıra salgınlar görülmeye devam edecek ama elimizde çoğu vakanın çaresine bakacak yeni ilaçlar olacak, geri kalanını da hastaneler halledebilecek. Birkaç yıl içinde, bir tek her sonbaharda koronavirüs ve grip için ortak aşı yaptırırken virüs konusunda gerçekten düşünmek zorunda kalacağımızı umuyorum."