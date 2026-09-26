Bill Gates’ten yapay zeka uyarısı: 1 milyar kişi ölebilir

Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesi çağrılarının ardından Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, teknolojinin kötüye kullanılması halinde çok büyük can kayıplarına yol açabilecek olayları mümkün kılabileceğini söyledi.

ABD merkezli NBC News’e konuşan Gates, risklerin artık uzak gelecek senaryolarıyla sınırlı olmadığını belirtti. Kötü niyetli kişilerin yapay zeka araçlarını kullanarak geniş çaplı zarara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Gates, yapay zekanın gücünün “bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları” mümkün kılabilecek düzeyde olduğunu ifade etti.

“Yüzde 100 güvenliğe ulaşmak çok zor” diyen Gates, kötü niyetli kişilerin en yeni yapay zeka araçlarını kullanmasının daha önce benzeri görülmemiş ölçekte bir tehdit oluşturabileceğini savundu.

BAĞLAYICI DÜZENLEME ÇAĞRISI

Gates, risklere ilişkin uyarısıyla birlikte hükümetlerin yapay zeka geliştirme süreçlerine doğrudan müdahil olması gerektiğini söyledi. Sektörün yalnızca kendi kendini düzenlemesine güvenilemeyeceğini belirterek Washington’daki yasa yapıcıları bağlayıcı kurallar oluşturmaya çağırdı.

Gates, kolluk kuvvetleri ve siyasetçilerin güvenlik önlemlerinin ve denetim mekanizmalarının nasıl işleyeceği konusundaki tartışmalara katılması gerektiğini söyledi. Bu kuralların zorunlu olması gerektiğini vurgulayan Gates, düzenlemelerin teknoloji şirketlerine ek yük getirebileceğini ancak çalışmalarını ciddi biçimde yavaşlatmayacağını ileri sürdü.

Gates daha önce de yapay zekanın istihdam ve insan yaşamı üzerindeki etkileri konusunda uyarılarda bulunmuştu. Şirketlerin teknolojiyi hızla geliştirdiğini, buna karşılık yol açabileceği büyük çaplı değişimlerle başa çıkmak için kapsamlı bir plan bulunmadığını söylemişti.

'YAVAŞLAMA' TARTIŞMALARI

Yapay zeka sistemlerinin güvenliği konusundaki tartışmalar, sektörün önde gelen yöneticilerinin geliştirme hızının düşürülmesi çağrılarıyla son günlerde yoğunlaştı. Gelişmiş sistemlerin artan kapasitesi, bağımsızlığı ve denetimin kaybedilmesi ihtimali bu kaygıların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin yavaşlatılmasını istemiş; bağımsız değerlendirmeler, ortak güvenlik standartları ve uluslararası iş birliği önerilerinde bulunmuştu.

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da gelişmiş sistemlerin geliştirilme hızının düşürülmesi çağrısına destek verdi. Benzer açıklamalar, daha güçlü modeller geliştirmek için şirketler arasında yoğun rekabetin sürdüğü bir dönemde geldi.

Anthropic’in eski araştırmacılarından Jacob Coxon da şirketten ayrılırken büyük yapay zeka şirketlerinin kendi kendini geliştirebilen süper zekâya doğru yarıştığını ve insan hayatını riske attığını savunmuştu.