Binlerce çağrı cihazı patlamıştı: Mesaj deşifre oldu

Yayınlanma: 06.10.2024 - 17:15

Güncelleme: 06.10.2024 - 17:16

ABD'nin Washington Post gazetesi, İsrail istihbaratının bu eylem için yaptığı planların bilinmeyen detaylarına ulaştı. Bu haber için ABD, İsrail, Arap ülkeleri istihbaratçılarının yanı sıra Lübnanlı yetkililer ve Hizbullah'a yakın kişilerden de bilgiler alındığı vurgulandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, haberde, operasyonun ilk hazırlıklarının 2015'e kadar uzandığı ve o dönemde tuzaklı telsizlerin Hizbullah'a verilmeye başlandığı bildirildi. 9 yıl boyunca İsrail istihbaratı, Hizbullah'ın operasyonlarını bu cihazlarla takip etmiş.

2022'de İsrail'de üretilen çağrı cihazlarınınsa, Tayvan merkezli Gold Apollo'nun haberi olmadan şirketin tedarik zincirine sızdırıldığı ve Hizbullah'a "İsrail bunları gözetleyemez" diyerek satıldığı belirtildi.

Adı ve görevini gizleyerek konuşan bir İsrail yetkilisi, örgütle arası iyi olan bir pazarlama görevlisinin büyük bataryalı modelin normal versiyondan daha iyi olduğunu savunarak malları Hizbullah'a satmayı başardığını aktardı.

Yeni haberdeki en dikkat çekici unsurlardan biri, aletler patlatılmadan önce Hizbullah elemanlarına gönderilen "Şifreli mesaj gelecek" bildirimi oldu.

Bu mesajlar, iki tuşa birden basılmasını gerektirdiği için çağrı cihazını iki eliyle birden tutan Hizbullah elemanlarının önemli bir kısmı, iki uzvunu da kaybetmiş.

Önceki haberler, uzun süredir Hizbullah'ın elinde bulunan aletlerde patlayıcı ve takip cihazları olduğu bilgisini dünya kamuoyuna duyurmuştu.

Hizbullah çağrı cihazlarını şubatta dağıtmaya başlamış. Saldırının gerçekleştiği gün dahi dağıtım sürüyormuş. Ancak Lübnan'la sürdürülen çatışmaların dozunun artması üzerine, gizli operasyonun ifşa olmasından korkan İsrail istihbaratı son adımı atmak istemiş.

Washington Post, İsrail'deki üst düzey yetkililerin dahi plandan, gerçekleştirilmeden bir iki gün önce haberdar olduğunu bildiriyor.

Lübnan ve Suriye'deki Hizbullah unsurlarının kullandığı cihazlarda eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Washington Post; ABD, İsrail ve Ortadoğu ülkelerinin istihbarat örgütlerinin tahminine göre cephe gerisindeki 3 bine yakın Hizbullahçının öldüğünü ya da sakat kaldığını aktarıyor. Toplamda kaç sivilin zarar gördüğüyse bilinmiyor.

İsrail-Lübnan sınırında, Gazze savaşının 7 Ekim 2023'te başlamasından beri süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.