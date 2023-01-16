Bir balıkçı, uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia ederek, tüm yaşadıklarını anlattı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 13:47

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 13:47

50 yıl önce "uzaylılar tarafından kaçırıldığını" iddia eden bir balıkçı, Covid-19 ve Üçüncü Dünya Savaşı hakkında önceden "uyarıldığını" ileri sürdü.

68 yaşındaki Calvin Parker, "kehanetlerini" kendine sakladığını, ancak "şimdi bunların gerçeğe dönüşmesinden korktuğunu ve kendisini bunları dünyayla paylaşmaya ittiğini" söyledi.

Parker, "Dünyadaki zamanım neredeyse dolmak üzere. Birine yardım etmek için yapabileceğim bir şey olduğunu bilerek buradan ayrılmak istemezdim" diye konuştu.

Parker, bir arkadaşıyla balık tutarken nehrin kıyısına "bir UFO'nun indiğini, bu karşılaşma sırasında kendisine korkunç olayların" gösterildiğini iddia etti.

"COVİD-19'A İNSANOĞLU NEDEN OLDU"

Covid-19'u bir "veba" olarak adlandıran Parker, "Buna insanoğlu neden oldu. Bu veba milyonları öldürecek, gıda kıtlığına neden olacak ve insanlar hayatta kalmak için savaşacak ve diğer insanların eşyalarını çalacak. Bu zaten devam ediyor, ama daha da kötüleşecek, aile aileye karşı arkadaş arkadaşa karşı. Öyle bir zaman gelecek ki kimseye güvenmek mümkün olmayacak" dedi.

Parker, daha sonra Üçüncü Dünya Savaşı'na değinerek, "su kaynaklarının kesileceğini, gıda kıtlığı yaşanacağını ve zehirli topraklar yüzünden savaştan sonra hiçbir ürün yetişmeyeceğini" iddia etti.

Parker, "Nükleer bir savaş mı değil mi bilmiyorum ama ulusları karşı karşıya getirecek. Dünya üzerinde bu savaşın dokunmadığı bir ulus kalmayacak. Bunu kendi başıma bulmadım. Bu benim hayal gücümün bir ürünü değildi. Bu benim kaçırılma deneyimim sırasında gördüğüm, ya da şöyle demeliyim, bana gösterilen şeydi. Umarım gelecekteki bu 'vizyonlar' gerçekleşmez" diye konuştu.

"HİPNOZ" EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Parker, "dişi bir uzaylının tırnaklarıyla gözlerini çizdiğini ve parmağını burnuna soktuktan sonra onu boğduğunu" söyledi.

Parker, "O kötü, o gerçekten kötü, yıkımı görebiliyorum, daha önce hiç görmediğim şeyleri görebiliyorum" dedi.

"MELEKLERİ DE GÖRDÜM"

"Ölüme yakın deneyimini", "hayatında yaşadığı en iyi duygu" olarak tanımlan Parker, "ruhu bedenini terk ettiğinde" melekleri gördüğünü de iddia etti.

Parker, "Bu, kanımın benden çekildiği ve sonra hala bilmediğim bir şeyle değiştirildiği zamandı. Sonra bana bir şeyler gösterildi, geçmişten, günümüzden ve gelecekten şeyler. Sanırım buna bir lanet diyebiliriz. O zamandan beri büyük sağlık sorunları yaşıyorum ama yavaş yavaş çoğunun üstesinden geldim. Belki bana bir lanet verildi ya da gezegenimizi veya insanlığı kurtarmaya yardımcı olacak bir yol olabilir. Ama bu beni kendim için değil, hepimizin geleceği için çok korkutuyor" dedi.