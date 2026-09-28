Bir gün önce ringe çıkmıştı: Benjamin Satterley yaşamını yitirdi

Profesyonel güreş dünyasının tanınan isimlerinden Benjamin Satterley, 40 yaşında yaşamını yitirdi.

All Elite Wrestling (AEW), “PAC” ring adıyla tanınan İngiliz güreşçinin ölümünü yaptığı açıklamayla duyurdu. Satterley’nin ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

AEW Başkanı Tony Khan da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Satterley’nin atletizmini, profesyonelliğini ve güreşe olan bağlılığını vurgulayarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

PAC, son maçına Chicago’daki NOW Arena’da düzenlenen AEW All Out etkinliğinde çıktı.

AEW National Championship için Andrade ile karşılaşan Satterley, mücadeleyi kaybetti. Maçın ardından Andrade ile ringde el sıkıştı.

PAC, aynı gece Death Riders lideri Jon Moxley ile AEW Dünya Şampiyonu Will Ospreay arasındaki ana karşılaşmada da yeniden ekrana geldi.

WWE’DE “NEVILLE” ADIYLA TANINDI

İngiltere’nin Newcastle upon Tyne kentinde doğan Benjamin Satterley, profesyonel güreş kariyerine 2004 yılında başladı.

Satterley, 2012 ile 2018 yılları arasında WWE’de “Neville” adıyla mücadele etti. Özellikle yüksekten gerçekleştirdiği akrobatik hareketlerle tanınan İngiliz güreşçi, WWE döneminde “The Man That Gravity Forgot” lakabıyla öne çıktı.

Kariyerinde iki kez WWE Cruiserweight Şampiyonluğu, NXT Şampiyonluğu ve iki kez NXT Tag Team Şampiyonluğu kazandı.

WWE’den ayrıldıktan sonra bir süre bağımsız organizasyonlarda mücadele eden Satterley, 2019 yılında AEW kadrosuna dahil oldu.

“The Bastard” lakabıyla ringe çıkan PAC, bir dönem Rey Fenix ve Penta ile birlikte Death Triangle grubunda yer aldı. Daha sonra Death Riders kadrosuna katıldı.

PAC, AEW’de ilk All-Atlantic Şampiyonu olurken iki kez de AEW Trios Şampiyonluğu elde etti.

AEW’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AEW, Satterley için yayımladığı açıklamada İngiliz güreşçinin kariyeri boyunca yenilikçi ring hareketleri ve yüksek atletik kapasitesiyle dünyanın dört bir yanındaki güreşseverlerin ilgisini çektiğini belirtti.

Şirket, Satterley’nin ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı dileklerini iletti.

PAC’ın ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.